ERZURUM Elvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyor

Elvan, Katar 'a Palandöken 'de hazırlanıyor Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi ve 'Dünya Fair-Play' ödülüne sahip milli atlet Elvan Abeylegesse , 28 Eylül 'de Katar'ın başkenti Doha 'da yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası için Palandöken'de kampa girdi. Bu şampiyonada maraton koşacak olan Abeylegesse, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.Başarılarına bir yenisini daha eklemek için 'uğurum' dediği deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki Palandöken'de kampa giren Elvan Abeylegesse haftada yaklaşık 150 kilometre koşuyor. Şampiyonaya 4 ay olduğu için ağır bir antrenman yapmadıklarını belirten Abeylegesse, 8 Haziran'da kampa başladık. Katar'daki dünya şampiyonasında maraton koşacağım. Hazırlıklarımız devam ediyor. 4 ayımız olduğu için çok ağır bir antrenman yapmıyoruz. Yüksek rakıma alışmak, temel eksiklikleri kapatmak için kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Maraton ağır, uzun antrenmanlar gerektiriyor. Dünya şampiyonasında maraton koşusunu başarı ile tamamlayıp Türkiye 'ye madalya ile dönmek istiyorum. Ardından geçmişte ikinci olduğun 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ipi göğüslemek. Her şampiyonaya Erzurum Palandöken'de hazırlanıyorum. Çünkü burası muhteşem bir yer ve bana uğur getiriyor diye konuştu.Elvan Abeylegesse'nin antrenörü olan Sabri Kara , Palandöken'deki kampının çok güzel geçtiğini belirtti. Asıl hedeflerinin 2020 Olimpiyatları olduğunu sözlerine ekleyen Kara, Şampiyonada maratonda sahne alacak olan Elvan her zaman ki gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Şu an hazırlık dönemi olduğu için daha çok kuvvet ve genel dayanıklılık hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra branşa yönelik çalışmalara başlayacağız dedi.