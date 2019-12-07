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Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

07.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:48Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan AA'nın
Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.
Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, İl Emniyet Müdürü Aslan'ı makamında ziyaret etti.
Bekar'dan kurum çalışmaları hakkında bilgi alan Aslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Aslan, kategorisinde Behçet Alkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafına oy verdi.
Spor kategorisinde Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraf için oy kullanan Aslan, yaptığı değerlendirmede, "AA'nın oylamaya sunduğu fotoğraflar birbirinden güzel ve değerli. Milli futbolcularımız, Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerimize destek olmak için selam verdi. Biz de buradan hem futbolcularımızı hem de güvenlik güçlerimizi selamlıyoruz." dedi.
Tuncay Bekar, ziyaret sonunda Aslan'a AA muhabirlerince çekilen ve Türk bayrağını konu alan fotoğraf ile Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki tarihi ve doğal güzelliklerin drone ile çekilen görsellerinin yer aldığı AA yayınlarından "Gökyüzünden Türkiye" kitabını hediye etti.

Behçet Alkan, Tuncay Bekar, Mehmet Aslan, Güncel

Kaynak: AA

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