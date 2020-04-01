Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı'ndan "Evde kal Türkiye" çağrısı

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, uygulama noktasından "Evde kal Türkiye" çağrısı yaptı.

01.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:25
Erzurum Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı'ndan
Erzurum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, uygulama noktasından "Evde kal Türkiye " çağrısı yaptı.
Kent genelinde Kovid-19 ile verilen mücadele kapsamında tedbirlerin uygulanmasına titizlikle devam ediliyor. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, gün boyu bir taraftan sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyacını gideriyor bir taraftan da kentteki yol kontrol noktalarında, salgının yayılmasını engellemek, taşıyıcı durumda olanları ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapanları tespit etmek amacıyla denetim yapıyor.
Ekiplerce sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümünün de yapıldığı uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Kontroller sırasında vatandaşlara Kovid-19'a ilişkin bilgiler paylaşan ekip, aynı zamanda söz konusu süreçte evde kalmanın önemini de hatırlatıyor.
Denetimlerin yapıldığı uygulama noktalarını yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Aslan ile Jandarma Komutanı Gemalmaz da "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.
Görevliler, denetim sonrası vatandaşlara İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Kovid-19 ile mücadele" broşürü dağıttı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erzurum Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı'ndan 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye’de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Bakan Koca’dan ’Temas, izolasyon ve mesafe’ vurgusu: Hayati öneme sahip Haberler
Bakan Koca'dan 'Temas, izolasyon ve mesafe' vurgusu: Hayati öneme sahip
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:18: FLAŞ - Haber 20:18: FLAŞ - Haber 20:18: Samsun 6. İnşaat Fuarı'nın tarihi değişti - Haber 20:18: New York'ta Kovid-19 ölümleri neredeyse 2000'e ulaştı - Haber 20:17: Türkmenistan "korona " kelimesini yasakladı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Temas, izolasyon, mesafe; hayati önem taşıyor - Haber 19:29: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber