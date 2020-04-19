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Erzurum emniyetinden sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara videolu teşekkür

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlar için teşekkür videosu çekti.

19.04.2020 01:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 01:33
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlar için teşekkür videosu çekti.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Erzurum en sakin günlerinden birini yaşadı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde önceden yoğun olan ve ziyaretçilerin sık uğradığı kentteki Erzurum Kalesi civarı, tarihi Çifte Minareli Medrese ve Cumhuriyet Caddesi'nin bulunduğu işlek noktalarda polis ekipleri ve görevliler haricinde kimse görülmedi.
İstisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmaması için ana cadde ve mahallelerde mesai yapan polis ekipleri, vatandaşların kısıtlamaya uyması nedeniyle dron ile bir video klip hazırladı.
Genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla simge haline gelen Nene Hatun'un Aziziye Tabyaları'ndaki kabrinde başlayan klip, Çifte Minareli Medrese, Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı gibi şehrin en işlek yerlerinin yanı sıra çeşitli semtlerden görsellerle hazırlandı.
Emniyet ekipleri, Erzurum türküsü "Sarı gelin"in fon müziği eşliğinde hazırladığı klibin sonunda, "Teşekkürler dadaşım" yazısı ile vatandaşların duyarlılığına dikkati çekti. Erzurum emniyetinden sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara videolu teşekkür

Kaynak: AA

Etiketler: Çifte Minareli Medrese, Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel
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