Erzurum engelleri aşıp, evlendiler

Engelleri aşıp, evlendiler Erzurum 'da görme engelli Ahmet Sulanç (23) ile Zeliha Kahraman (19), iki yıl önce başlayan aşklarını evlilikle noktaladı. Gözle görerek seversen o aşk olmaz. Onun adı göz zevki olur bence. Aşk dediğiniz şey gönülde olan bir şey. Yani kalpten seversiniz bir insanı, ben de o yüzden kalpten sevdim diyen Ahmet Sulanç, iş konusunda yardım beklediklerini söyledi.Erzurum'da yaşayan doğuştan görme engelli Ahmet Sulanç ile yüzde 80 görme engeli bulunan Zeliha Kahraman, engelli sanat merkezinde tanıştı. Kısa sürede anlaşan iki genç birbirini sevdi. İki yıl süren arkadaşlıklarının ardından ailelerinin de onayını alan Ahmet Sulanç ve Zeliha Kahraman evlenme kararı verdi. Merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın nikah kıydığı törende genç çift şahitlerin huzurunda bir ömür mutluluk için 'evet' dedi. Ailelerinin, yakınlarının ve dostlarının katıldığı düğün töreniyle evlenen Ahmet-Zeliha Sulanç çifti, damadın ailesinin evinde yaşamaya başladı. Neşesi ve enerjisiyle adeta evinin mutluluk kaynağı olan Ahmet Sulanç, eşi için merhum sanatçı İbrahim Erkal'in 'canısı' şarkısını seslendirirken, çaldığı darbuka ile adeta on parmağında on marifet deyimini hatırlatıyor.GÖNÜLDEN SEVİNCE AŞK OLUREşiyle gönül gözüyle birbirlerini sevdiklerini anlatan Ahmet Sulanç, Şimdiki sevgilere bakınca yalan dünya gibi sevgiler de yalan. Bu yalan dünyaya, yalancı sevgilere inat gerçekten sevdim. Gözle sevilmez, gözle sevilirse o zevk olur, asıl sevgi gönüldendir, gönülden seviince aşk olur. Biz de birbirimizi öyle sevdik. Görme engelliler için koro provalarına giderken tanıştık ve konuşmaya başladık. Birbirimizden etkilendik. İki sene çıktık, sonra hiç bir engele takılmadan, engeli kendimize engel olarak görmeden evlmenmeye karar verdik dedi.Sevdiğiyle evlenmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Ahmet Sulanç, şimdi tek isteğinin iş olduğunu söyledi. Düğün sonrası ailesiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını kaydeden Sulanç, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Eğitime devam etmeyi düşünüyorum, ama bir an evvel bir iş bulmam lazım. Bu konuda devlet büyülerimden özellikle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan iş için yardım istiyorum. Allah bana bir iş nasip ederse, eğitimimi de sürdürübelirim. Ama önceliğim iş, artık hayatımı paylaştığım bir eşim var. Yetkililerden hem bana hem de eşime aynı kurumda çalışacak bir iş konusunda yardım etmelerini bekliyorum. Bilgisayar bilgim var, santralcilik olur, her türlü teknolojik cihazla aram iyi. Bir de kullandığım cep telefonu android. Zorlanıyorum, görme engelliler için daha uygun bir telefon da verilirse yaşamım daha da kolay olur diye konuştu.Yüzde 80 görme engelli olduğunu belirten Zeliha Sulanç, mutlu bir evlilikleri olduğunu belirterek, eşiyle birbirlerini sevdiklerini söyledi. Eşinin ihtiyaçlarını gidermesinde az da olsa yardımcı olan Sulanç, en büyük isteklerinin iş olduğunu anlattı.