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ERZURUM Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu

Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek olduERZURUM'da yaşayan bedensel engelli Kevser Çeliker'in (28) uçma hayali Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. tarafında gerçekleştirildi.

11.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:56
Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu
ERZURUM'da yaşayan bedensel engelli Kevser Çeliker'in (28) uçma hayali Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. tarafında gerçekleştirildi. Yamaç paraşütü ile uçan Çeliker, "Hiç olmadığım kadar güvende hissettim kendimi" dedi.
Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Kevser Çeliker, çocukluğundan beri istediği uçma hayalini gerçekleştirebilmek için Palandöken Yamaç Paraşütü'nün sosyal medya hesabından "Ben de yamaç paraşütü yapmak istiyorum ama engelliyim bana yardım edebilirseniz ben de uçmak istiyorum" yazdı. Çeliker'in bu isteğine Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. Yönetimi, kayıtsız kalmadı. Palandöken'e getirilen Çeliker, personel sırtında yamaca çıkarıldı. Tüm önlemler alındıktan sonra da 3 bin 200 rakımdan yamaç paraşutu uçuşunu gerçekleştirdi. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kevser Çeliker, "Çok şey yazmak istiyorum ama kelimeler yetersiz kalıyor. Öncelikle asla hayal etmekten vazgeçmeyin. Ne kadar imkansız olursa olsun. Allah bir gün nasip ediyor. Korkmadın mı diye soranlar oldu; kesinlikle korkmadım hiç olmadığım kadar güvende hissettim kendimi" diye yazdı. ERZURUM Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu

Kaynak: DHA

Etiketler : Palandöken, Güncel

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