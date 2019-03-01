Erzurum Erdoğan'ın Atabey'e Hediye Ettiği Tespihe İnanılmaz Rakamlar Teklif Ediyorlar

Kaynak: DHA

Erdoğan'ın Atabey'e hediye ettiği tespihe inanılmaz rakamlar teklif ediyorlar - (ÖZEL)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitingi sonrası kendisine Oltu taşından tespih armağan eden 8 yaşındaki ilköğretim 2'inci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli'ye kendi tespihini hediye etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Dölekli ailesine arayan Erdoğan hayranları tespih için aileye inanılmaz rakamlar teklif ettiği öğrenildi.Dün saat 14.00'da İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan alandan ayrılırken karşısına çıkan Bahçeşehir İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Muhammet Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti. Dölekli kendisine ait Oltu Taşı tespihini Erdoğan'a hediye etti. Bunun üzerine Erdoğan, Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tesbihimi hediye edeyim dedi. Erdoğan cebinden çıkardığı çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli'ye vererek, Ölene kadar kaybetme dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyada yayımlanan bu görüntülerin ardından Muhammed Atabey Dölekli'nin babası Atilla Dölekli'yi çok sayıda Erdoğan hayranı telefonla arayarak tespih için inanılmaz rakamlar teklif etti. Baba Dölekli, Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini bitirdikten sonra meydandan ayrılırken yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen kendisini bekleyen oğlumla görüştü. Oğlum kendisini çok sevdiği için kendine ait olan tespihi Reis'e hediye etti. Cumhurbaşkanımız da oğlumun ömür boyu unutamayacağı bir hediye bıraktı ve kendi tespihini verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok kişi bizi telefonla arayıp inanılmaz tekliflerlerde bulundular. Ama bunun bir bedeli olmadığı gibi oğlum Atabey Cumhurbaşkanına söz verdiği gibi ölene kadar saklayacak diye konuştu.