ERZURUM Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybetti

Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybettiERZURUM'un Tortum ilçesinde, valiliğe ait resmi otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

25.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:24
Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybetti
ERZURUM'un Tortum ilçesinde, valiliğe ait resmi otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından alev alan otomobildeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda Mali İşler Müdürü Cihat Demir ile personel Fahri Kamacı yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Erzurum- Artvin yolunun Tortum ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tortum'dan Erzurum'a giden Yusuf Fırat yönetimindeki 25 LH 628 plakalı valiliğe ait resmi otomobil, karşı yönden gelen Dursun Doğar'ın kullandığı 35 MNE 70 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fırat'ın kullandığı otomobildeki personel Fahri Kamacı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile otomobildeki Murat Temiz ve Cihat Demir ağır yaralandı.
Otomobilde ön koltukta oturan Cihat Demir sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ve jandarma ekiplerince yangın söndürme tüpleri ile yapılan müdahaleyle söndürülen otomobilden Erzurum Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda Mali İşler Müdürü olan Cihat Demir'in cansız bedeni çıkarıldı. Ağır yaralı Dursun Doğar, Yusuf Fırat ile Murat Temiz olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 2 kişinin cansız bedeni morga konuldu.
Kaza sonrası bölgeye gelen Vali Okay Memiş, inceleme yaparak bilgi aldı. ERZURUM Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum Valiliği, Erzurum, Tortum, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

’Aks kırıldığı için kaza yaptım’ diyen Alişan’ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti Haber
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı Haber
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
5.4’lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan 4 ilçeye uyarı: 7’den büyük deprem olabilir Haber
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Haberler››Güncel››ERZURUM Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:47: Isparta'da 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı - Haber 19:45: Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (4) - Haber 19:44: Kongo'nun doğusundaki Ebola salgını 2 yılın ardından sona erdi - Haber 19:43: Başkentte YKS sınavına girecek öğrenciler ile veliler ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak - Haber 19:42: - Mülteci kadınlar Tükçe öğrenerek iş hayatına atılmayı hedefliyor - Haber 19:40: İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi - Spor 19:14: 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir - Haber 18:34: Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Haber 17:36: "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler