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Erzurum erzurum ve ardahanlılar kar yağışıyla uyandı

Erzurum ve Ardahanlılar kar yağışıyla uyandıERZURUM ve Ardahan, sabaha karşı başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü.

07.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:58
ve Ardahanlılar kar yağışıyla uyandı
ERZURUM ve Ardahan, sabaha karşı başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü. Belediye ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Ardahan- yolunun Geçidi'nde sabaha karşı başlayan kar yağışının etkisi, ilerleyen saatlerde arttı. Bölgede kar yağışıyla birlikte tipi de etkili olurken, görüş uzaklığı düştü. Yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Ardahan, kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Erzurum'da da sabah saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Yollardaki buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı. Erzurum da kar yağışıyla beyaza büründü.
Erzurum erzurum ve ardahanlılar kar yağışıyla uyandı

Ardahan, Erzurum, Meryem, Çıldır, Güncel

Kaynak: DHA


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