Erzurum eşini ayı saldırısından kurtaran kahraman kadın kocamı öyle bırakamazdım-1

Eşini ayı saldırısından kurtaran kahraman kadın: Kocamı öyle bırakamazdım Erzurum 'un Uzundere ilçesinde ayının saldırısından eşi Murat Yıldızlı'ı taş vurarak kurtaran Ayşe Yıldızlı, "Ayıya sarıldım, eşimin üzerinden kaldırmak için. Baktım olmuyor, yerde taş vardı onu aldım ve ayıya vurdum. Taşla vurduktan sonra eşimi bıraktı, beni kolumdan tuttu. Kocamı öyle bırakamazdım. Allah kurtardı bizi" dedi.Köylülerin tedirgin olduğu için sokağa çıkamaz hale geldiğini belirten Muhtar Ali Acar ise, "Drone ile ayının yerini tespit etmelerine rağmen, hiçbir şey yapmadan geri dönüp gittiler. Ayı canı insandan daha mı değerli?" diye konuştu.Olay, dün sabah saatlerinde, Uzundere'ye 20 kilometre uzaklıktaki 1630 nüfuslu Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden 600 metre uzaklıktaki bahçelerine ceviz toplamaya çıkan Yıldızlı çifti ayı ile karşılaştı. Murat Yıldızlı'ya saldıran ayı altına alarak pençe darbeleriyle yaraladı. Bunu gören eşi ayıya sarılarak kocasını kurtarmaya çalıştı. Başaramayınca Ayşe Yıldızlı yerden altığı taşı ayıya vurdu. Murat Yıldızlı'nın üzerinden kalkan ayı, Ayşe Yıldızlı'nın kolunu ısırdıktan sonra kaçtı. Ayı daha sonra Mustafa Öneş'in (83) evinin yakınına geldi. Evinin arka bölümündeki alanda oturan Mustafa Öneş'e saldıran ayı pençeleriyle yaşlı adamı ağır şekilde yaraladı. Eşinin çığlıkları üzerine koşan Gülsün Öneş komşulardan yardım istedi. Ayı bir süre sonra Öneş'i bırakıp bölgeden uzaklaştı.Yaralılardan Mustafa Öneş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Öneş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe- Murat Yıldızlı çifti ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. BENİ AYI YEDİEşinin ölümünün ardından yasa boğulan Gülsün Öneş, ayı tarafından parçalanan eşinin kıyafetlerini gözyaşları içerisinde gösterdi.Öneş yaşananları şöyle anlattı:"Olayı görmedim ben, eşimin sesine çıktım. Ceviz koymuştuk 'oraya sen bak' dedim. Yemek almak için eve gittim. Evdeyken eşimin bağrışları üzerine yanına gittim. 'Beni ayı yedi, yardım et' dedi. Boynunu delmişti ayı, kanlar akıyordu. Yazmamı boynuna bağladım, kanlar akıyordu. Ayı canını alıp gitmiş, göremedim ben. 'Nereye gitti dedim?' eliyle işaret etti, daha da konuşamadı. Keşke ben otursaydım onun yerinde, beni yeseydi ayı. Komşulara 'yardım edin' diye bağdırdım. Komşular döküldü, ambulans geldi. Adamım gitti, kimsem kalmadı. Çalışamıyorum ben nasıl edeceğim, nasıl geçineceğim. Adam değildi, baldı. 40 sene beraber kaldık. Tek kötü sözünü duymadım."KAHRAMAN KADIN OLARAK İLAN EDİLDİKocasını ayının saldırısından kurtardığı için mahallesinde 'kahraman' olarak ilan edişen Ayşe Yıldızlı da şunları söyledi:"Eşimle birlikte bahçeye ceviz toplamaya gidiyorduk. Eşimin ben arkasındaydım. Birden önümüze ayı çıktı. Eşimin üstüne çıkmıştı. Ayıya sarıldım, eşimin üzerinden kaldırmak için. Baktım olmuyor, yerde taş vardı onu aldım ve ayıya vurdum. Elimde çanta vardı kova vardı. Ayının altına aldığı eşimi kurtarmak için uğraştım. Bağırarak parçalıyordu kocamı. Taşla vurduktan sonra eşimi bıraktı, beni kolumdan tuttu. Isırdıktan sonra geldiği yere gitti. Dişlerini geçirdi. Eşimin diz kapağı kırıldı. Beni ısırdıktan sonra kaçtı. Kocamı öyle bırakamazdım. Allah kurtardı bizi. Annemin duası ve Allah'ın izni ile kurtulduk. Eşime hadi gidelim ayı tekrar gelir, öldürmedi öldürür bizi dedim. Gelemedi, orada ambulansın gelmesini bekledik. Ayı gittikten sonra babasını aradık yardım istedik. Savaştan, çıktık fırtına kıyamet kopar ya onun içinde Allah bizi kurtardı. Hala şoktayım, kendime gelemedim. Ayı çok büyüktü, boğa güreşlerinde tosunlar gibiydi boz ayı."MAHALLELİ DIŞARI ÇIKMAKTAN KORKUYORAyı saldırısı sonrası mahalle sakinleri tedirdin olduğu için dışarıya çıkamaz hale geldiklerini belirtti. Kadınlar bahçelerine gidemediklerini, her an ayı ile karşı karşıya gelmekten korktuklarını bildirdi. Katil ayının vatandaşları tedirgin ettiğini aktaran Muhtar Ali Acar, "Uludağ Mahallesinde hasat zamanı olması nedeniyle meyve, sebze, ayı saldırı dolayısıyla hayat durmuş durumda. Çünkü insanlar korkusundan bağ, bahçelerine gidememekte. Tek değil 2 ayı var. Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar ve Jandarmanın acilen ayıların yakalanıp, koruma altına alınması veya itlaf edilmesi gerekir. Yoksa bin haneli köy mağdur durumda kimse bahçesine çıkamıyor. Ceviz, üzüm, incir, domates, fasulye, Trabzon hurması, kızılcık, patates sökümü kimse çıkamıyor. Mağduriyetimizin acilen yetkililer tarafından giderilmesi. Dün Milli Parklardan ekipler geldi. Dronela ayının yerini tespit etmelerine rağmen, hiçbir şey yapmadan geri dönüp gittiler. Ayı canı insandan daha mı değerli? Burası Yedigöller'i ile ünlü turizm bölgesi olduğu için hafta sonları yerli ve yabancı turistler akın ettiğinden nüfus oranı yazın özellikle 5 katına çıkıyor. Turistlerinde can güvenliği için acilen çözüm alınması lazım. Ayının kime saldıracağı belli değil" diye konuştu.Ayı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mustafa Öneş, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verilecek.