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Erzurum esnafından, Kovid-19 salgınına karşı sıkı tedbir

Erzurum'daki esnaflar, Kovid-19 salgınına karşı aldıkları tedbirlerle vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

04.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:44
Erzurum esnafından, Kovid-19 salgınına karşı sıkı tedbir
Erzurum'daki esnaflar, Kovid-19 salgınına karşı aldıkları tedbirlerle vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.
Esnaf ve işletmeciler, salgının oluşturduğu tehlikelere rağmen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
Devletin aldığı önlemlerin yanı sıra dükkan ve ürün temizliği, işletmelere iki kişiden fazla almama, maske ve eldiven kullanımı, sosyal mesafe gibi tedbirlere uyan esnaf ve işletmeler, Kovid-19 salgınına karşı hem kendilerinin hem de müşterilerinin sağlıklarının korunması amacıyla tedbirlerini alıyor.
Esnaflardan Fatih Akça , AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin Kovid-19 salgını için aldığın önlemleri, gelecekleri için kendilerinin de aldığını söyledi.
Müşterileri ve kendileri için birtakım sağlık önlemleri uyguladıklarını ifade eden Akça, "İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşıladığımız için dükkanımızı sabah erkenden açıyoruz. İnşallah bu salgından tez zamandan kurtuluruz. Biz günlük hijyenimiz sağlıyoruz. Kapı kolları, tezgah, sattığımız ürünleri sabah, öğle ve akşam olarak temizliğini yapıyoruz. Hijyen kurallarına fazlasıyla uyguluyoruz." dedi.
Fırın işletmecisi Erkan Koçlu ise salgın sürecinde elinden geldikleri kadar vatandaşlara hizmet etmeyi amaçladıkları aktardı,
Eldiven ve maske takarak hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Koçlu, "Dükkanın hijyenini sağlıyoruz. Müşterilerimizi ikiden fazla dükkana almıyoruz. İnsanların günlük yaşamını karşıladığımız için dükkanımızda olmamız gerekiyor. İnşallah bir an önce salgın biter ve herkes kurtulur. Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kuru yemişçi Barış Savaş da işletmelerinde salgın için tedbirleri aldıklarını söyleyerek, işletmeyi dezenfekte ettiklerini, maske ve eldiven kullanımı gibi tedbirleri uyguladıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Akça, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Erzurum esnafından, Kovid-19 salgınına karşı sıkı tedbir - Haberler

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