Erzurum Ev Harabeye Döndü, Duvardaki Fotoğraf Düşmedi

Erzurum
'un Oltu
ilçesinde doğal gaz patlaması nedeniyle bir evde meydana gelen yangında 3 kişi yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Parçalanan evin duvarında asılı fotoğraf ise düşmedi. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atatürk Caddesi
'nde üç katlı bir evin giriş katında meydana geldi. Özgür Karabulut'un evine döşenen doğal gaz bağlantısı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle, evin duvarları büyük bir gürültüyle yan binanın duvarına yapıştı. Evdeki eşyalar patlamının etkisi ile dışarıya saçılırken, park halindeki bazı araçların camları kırıldı. Ev sahibi Özür Karabulut
(37) ile tesisatı yapan işçiler Turgay Demir
(40) ile Yusuf Akyüz (24) çıkan alevlerle yaralandı. Patlama sırasında evdeki diğer aile üyelerinin üst katta olması olası faciayı önledi. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Özür Karabulut ile Turgay Demir Erzurum'a sevk edildi.
Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Yusuf Akyüz, patlamanın yaşandığı yere geldi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemen Akyüz olayı şöyle anlattı
Evin tesisatını yaptık. Vanaları açıp gazın gelmesini bekliyorduk. Bu sırada evin lambasını yaktılar. O sırada evi alev topu kapladı. Patronum Turgay ağabeyi bana birşey olmasın diye üzerime kapandı. Sonra dışarı çıktık. Çok şükür kimseye birşey olmamıştı. Bizi ilçe hastanesine kaldırdılar. Benim durumum onlara göre iyi olduğu için tedavi edip taburcu ettiler. Bugün sabah gelip evi gördüğümde 'sağ çıkmamız tamamen mucizeymiş' dedim.
Patlamanın yaşandığı evin duvarı parçalanırken büyük bir bölümü de yandaki binanın duvarına dayandı. Duvarın üzerinde asılı olan ev sahibi Özgür Karabulutun dedesi Faik Karabulut
ile amcası Mustafa Karabulut
'un fotoğraflarının bulunduğu çerçevenin düşmemesi görenleri hayretler içinde bıraktı.
Atatürk Caddesi,Oltu,Erzurum