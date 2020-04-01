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ERZURUM EVDE KALIP, SORUYU BİLENE ÖDÜL

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için her gün farklı bir yarışma düzenliyor.

01.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:37
ERZURUM'un Aziziye ilçesinde Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için her gün farklı bir yarışma düzenliyor. Yarışmada birinci olanlar, başta bir aylık termal kaplıca aboneliği olmak üzere çeşitli hediyeler kazanıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez Aziziye ilçesinde vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yarışma düzenledi. Sadece evde kalanların katıldığı yarışmanın ilkinde Başkan Orhan, 'Gönülden gönüle Aziziye projemiz kapsamında kaç kişiye yardım ettik?' sorusunu yöneltti. Saat 13.00'te başlayan yarışmanın bitiş zamanı da 16.00 olarak açıklandı. Aziziye'de yaşayanların büyük ilgi gösterdiği yarışmada 500'den fazla vatandaş, soruya doğru ya da en yakın cevabı vermeye çalıştı.
Yarışmayı evinde çocukları Zeynep Bera (8), Mahinur (5), Elif Zehra (2) ile takip eden Başkan Orhan, "Evde kal etkinlikleri çerçevesinde sosyal medya üzerinden 'Evde kal, soruyu bil, hediyeyi kap' kampanyası başlattık. Amacımız koronavirüsten dolayı herkesin evde kalmasını sağlamak. Evde, internet ve sosyal medyada vakit geçiren vatandaşlar için böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Soruyu bilen ya da en yakın tahmin eden kişiye hediye vereceğiz. Hediyemiz ise televizyon izlerken yemesi için çerez, filografi tablo, kitap ve belediyemize ait termal tesislerde bir aylık abonelik" diye konuştu.
HEDİYESİNİ ELEKTRİKLİ ARAÇ GÖTÜRDÜ
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, düzenlediği ilk yarışmada 'Gönülden gönüle Aziziye projemiz kapsamında kaç kişiye yardım ettik?' sorusuna cevap aradı. 500'den fazla cevabın geldiği yarışmada 4 bin 351 olan doğru cevaba en yakın yanıtı Ilıca semtinde yaşayan Burak Buruk (26) verdi. 4 bin 300 cevabını vererek ödülü kazanan Burak Buruk'u telefonla arayarak tebrik eden Başkan Orhan, evde kaldığı için teşekkür etti.
Buruk'un birincili ödülünü Aziziye Belediyesi personeli, elektrikli arabayla götürdü. Hediyelerini teslim alan Buruk, "Sosyal mecrada gezinirken yarışmaya katılarak bir tahmin yürüttüm. Birinci olacağımı tahmin etmiyordum. Hediyeler için Başkan Orhan'a teşekkür etti. Buruk, kendi ve halk sağlığı için evde kalmaya devam edeceklerini söyledi.
6 GİZLİ KELİMENİN BULUNMASINI İSTEDİ
Başkan Orhan, evde kalanlar için düzenlediği ikinci yarışmada bulmacada gizlenen 6 kelimenin bulunmasını istedi. Bine yakın vatandaşın katıldığı yarışmada keman, Ilıca, Aziziye ve şifa kelimelerini bulan 400 kişi arasından birinci kura çekilerek belirlendi. Birincinin hediyesini ekipler, evine teslim etti.
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ERZURUM EVDE KALIP, SORUYU BİLENE ÖDÜL

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Güncel

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ERZURUM EVDE KALIP, SORUYU BİLENE ÖDÜL
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