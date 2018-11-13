Trafik Polisi, Evlilik Teklifi İçin Toplanan Gençlere Ceza Yağdırdı

Erzurum'da polis, evlilik teklifinde bulunacak arkadaşları için araçlarıyla toplanıp, aşırı ses çıkardıkları öne sürülen 9 sürücüye 'huzuru bozmak'tan ceza yazdı.

ŞİKAYET ÜZERİNE BÖLGEYE EKİPLER GELDİ

Palandöken Dağı'nın eteklerindeki trafiğe kapalı alanda toplanan gençler, çalınan davul ve zurna ile yakılan meşaleler eşliğinde arkadaşlarının kız arkadaşına yapacağı evlilik teklifi için hazırlık yaptı. İddiaya göre, araçları ile aşırı ses çıkaran gençler için şikayet üzerine bölgeye trafik polisi geldi. Ekipler, gençlere, 'kamu huzuruna bozmak'tan ceza uyguladı.

DİL DÖKMELERİNE RAĞMEN KURTULAMADILAR

Polis yaptığı incelemerde sigorta ve muayenesi olmayan 3 aracı da trafikten men etti. Polislere uzun süre dil döken gençler cezadan kurtulamadı.

İşte polislerin o gençlere ceza kestiği anlar;