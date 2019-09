Erzurum faciadan dönmüş

Yıkımına önceki günlerde başlanan New City konutlarının enkazından adeta skandal fışkırdı. En az 6 bin ton demir kullanılması gereken binalarda sadece 2 bin ton demir tespit edildi. Erzurum 'da "Doğu'nun En büyük Kentsel Dönüşüm Projesi" diye takdim edilen New City konutlarının altından adeta skandal çıktı. Binaların inşa ediliş sürecinde demirden betona varıncaya kadar tüm malzemelerin eksik kullanıldığı ve aslında projenin durdurulmasıyla birlikte muhtemel bir facianın önüne geçildiği ortaya çıktı.Yıkım işini üstlenen yüklenici firmanın yetkilisi Hüseyin Çatlıoğlu, inşaatta 12-14'lük demirler kullanılması gerekirken, neredeyse tamamında 8'lik demir kullanıldığına dikkati çekerek, "Bu binalar yüzünden mağdur olduğunu düşünenler kesinlikle sevinsinler. Çünkü bu binalarda oturmak demek, resmen ölümün kucağına atlamak demekmiş! Kim ne derse desin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu konutların yapımını durdurarak Erzurum'a en büyük iyiliği yapmış" ifadelerini kullandı.6 BİN TON DEMİR YERİNE 2 BİN TON DEMİR!Erzurum'da ruhsat ve projesi olmadığı gerekçesiyle yapımı 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulan ve ardından çok sayıda kişinin intihar etmek için çıktığı uğrak binalar haline gelen "New City" konutlarının yıkımına başlandı. 5 ortaklı bir şirketin yürüttüğü yıkım çalışmalarıyla birlikte tüyler ürperten bir gerçek de gün yüzüne çıktı. Yüklenici firma yetkililerinden edinilen bilgilere göre; New City konutlarının yıkımı, Erzurum'u muhtemel bir facianın eşiğinden de döndürmüş oldu. Yüklenici firma yetkilisi Hüseyin Çatlıoğlu, halk arasında Karadayı konutları olarak bilinen binalarda yaşamanın, ölüme resmen davetiye çıkarmak olduğunu ifade ederek, "Bu binaları orta şiddetli bir deprem bile kolaylıkla yıkabilirmiş! Normal şartlarda en az 6 bin ton demirin kullanılması gerekirken, bu binalarda kullanılan demir miktarı sadece 2 bin ton kadar. Üstelik 12'lik demir kullanılacak yerlerde 6'lık, 14'lük demir kullanılacak yerlerde ise 8'lik demir kullanılmış. Bununla birlikte kullanılan beton miktarı da eksik Yani aslında bu binalar yüzünden mağdur olduğunu düşünen vatandaşlarımız, tam tersine ölümden dönmüşler!" diye konuştu.ERZURUM'DA RESMEN FACİADAN DÖNÜLMÜŞ!Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli yıkım işleri gerçekleştirdiklerini ve Erzurum'daki bu manzarayla daha önce hiçbir yerde karşılaşmadıklarının altını çizen Çatlıoğlu, "Yıkım işlemlerinden önce teknik bir inceleme yapılır ve program hazırlanır. Biz bu konutlarda yaptığımız teknik incelemenin ardından resmen şok olduk! Bu binalardan çıkan demir miktarını kantar fişleriyle birlikte kamuoyuna açıklayacağız. Bu rakamları işitince Erzurum'da aslında bir faciadan dönülmüş olduğunu herkes görecek. Dolayısıyla hiç kimse bu binalar yüzünden mağdur edildiğini düşünmesin, tam tersine kendisini şanslı kabul etsin. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu binaların yapımını durdurarak binlerce insanın hayatını kurtarmış. Öyle ki, o insanlar bu binalarda yaşama fırsatı bulabilmiş olsalardı, orta şiddetli bir depremde hayatlarını kesinlikle kaybetmiş olacaklardı" şeklinde konuştu. - ERZURUM