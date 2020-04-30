Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ERZURUM Gazeteci adaylarına online 'salgın' dersi

Gazeteci adaylarına online 'salgın' dersiATATÜRK Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Besim Yıldırım, 4'üncü sınıf öğrencilerinin 'alan muhabirliği' dersini online işliyor.

30.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:07
Gazeteci adaylarına online 'salgın' dersi
ATATÜRK Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Besim Yıldırım, 4'üncü sınıf öğrencilerinin 'alan muhabirliği' dersini online işliyor. Sağlık muhabirliğinin konu alındığı derste Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik, salgınla mücadelede gelinen durum ve iletişim konusunu anlattı.
Koronavirüs sonrası örgün öğretimin iptal edildiği Atatürk Üniversitesi'nde dersler uzaktan eğitim veya onlineda devam ediyor. Örgün eğitimin yanında, ülke yükseköğretimine açıköğretim ve uzaktan eğitim alanında da hizmet veren Atatürk Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla uzaktan eğitim altyapısını, yaklaşık 450 bin öğrencinin kullanımına sundu. Sürecin etkin ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi adına tüm teknolojik altyapıya sahip olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bütün derslerin öğrenme yönetim sisteminde oluşturulduğunu ve her akademik dönem başında belirli aralıklarla alanında uzman eğitmenler tarafından öğretim üyelerine güncel sistem eğitimlerinin verildiğini ifade etti.
ALAN MUHABİRLİĞİ DERSİ ONLİNE VERİLDİ
Salgın nedeniyle yüzyüze eğitimin iptal edildiği üniversitede İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Besim Yıldırım, alan muhabirliği dersinde son sınıf öğrencileriyle online ortamda ders işledi. Her ders geleceğin gazeteci adaylarına alan muhabirliklerini anlatan Yıldırım, sağlık muhabirliğinin işlendiği derse Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Erzurum Pandemi Kurulü Üyesi Prof. Dr. Serhat Vançelik'i konuk etti.
Örgün eğitim iptal edildiği için evlerinde olan Ankara, Malatya, Adana, İstanbul gibi yurdun değişik bölgelerinde olan öğrenciler dersi, bilgisayar ya da cep telefonlarıyla takip etti. Prof. Dr. Serhat Vançelik'in, virüs salgını ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı sunumun ardından öğrenciler merak ettikleri soruları iletti. Online ortamda işlenen derste Vançelik, Türkiye'nin virüsle mücadelede pike yaklaştığını iyileşen hasta sayısının yeni vakalardan çok fazla olduğunu söyledi.
Alan muhabirliğini onlineda işlediklerini belirten Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Besim Yıldırım, "Daha önce lisansüstü derslerini uzaktan eğitimle yaparken Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla lisans derslerimizi de uzaktan eğitim platformlarıyla yapıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz okula hasret kaldı. Bu derslerle hem öğrencilerimizin de okula ve derse olan hasretlerini gideriyoruz. Uzaktan eğitimin öğrencilerimiz için bir takım avantajları da oluyor. Evlerinde rahat bir ortamda ders görebiliyorlar" dedi.
Yıldırım, sağlık muhabirliğinin anlatıldığı derse konuk ettikleri Prof. Dr. Serhat Vançelik'in hem pandemi sürecini anlattığını hem de öğrencilere haberleşme ve iletişim süreciyle ilgili de bilgiler aktardığını kaydetti. ERZURUM Gazeteci adaylarına online ’salgın’ dersi

Kaynak: DHA

Etiketler: Serhat Vançelik, Erzurum, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Demet Akalın’ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
İsveç’teki hastane, ’Emrullah Gülüşken’i tedavi etmediler’ sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haberler
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
ABD’nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı Haberler
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Haberler
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!
Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Haberler››Güncel››ERZURUM Gazeteci adaylarına online 'salgın' dersi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:50: Kızılay Karaisalı'da ekmek, maske ve dezenfektan dağıttı - Haber 09:50: Adana'da polis sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske dağıttı - Haber 09:48: Prof. Dr. Kırpık: Koronavirüsün esas çıkış sebebi iklim değişikliğidir - Haber 09:47: İzmir'de okullar, fabrika gibi çalışıp siperlik ve maske üretiyor - Haber 09:46: Erzincan'ın doğal maden suyuna Ramazan'da ilgi artıyor - Haber 09:04: Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek - Haber 08:47: Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı - Haber 00:38: Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun - Magazin 23:45: İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok - Haber