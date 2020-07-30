ERZURUM Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar

Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar

ERZURUM'un merkez Aziziye İlçe Belediyesi'nin 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığı 'El Sanatları Üretim İşletmesi'nde kadınlar Erzurum'un asırlardan günümüze gelen yöresel dokuması ehramı, değişik ürünlerle geleceğe taşıyacak.

Aziziye Belediyesi, 2011 yılından beri yöresel dokuma ehramı geliştirmek için faaliyetlerini sürdüren Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği'yle (ERAKDAY) birlikte İş-Kur desteğiyle ehram dokuma kursu açtı. El Sanatları Üretim İşletmesi'nde düzenlenen kurs için 14 kadın tespit edildi. Usta öğreticiliğini emekli öğretmen ve ERAKDAY Derneği Başkanı Hülya Saltuklu'nun yaptığı kursta kadınlar, araçlarla evlerinden alınarak 1'inci OSB'deki işletmeye getiriliyor. Her türlü ihtiyaçları karşılanan kadınlar, hem bir sanat öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

YÜNÜ İPLİĞE DÖNÜŞTÜREREK İŞE BAŞLIYORLAR

Aziziye El Sanatları Üretim İşletmesi'nde eğitim gören kadınlar, mesaiye havanın yaz olması sebebiyle bahçede koyunlardan kırkılarak yıkanan yünleri iplik haline dönüştürerek başlıyor. İki kursiyer kadının taraklardan geçirdiği yünü alan kadınlar teşi olarak bilinen aletlerle ipliğe dönüştürüyor. Çiriş unuyla sertleştiren yün ipler, binanın içindeki tezgahlara takılarak ehram dokunmaya başlıyor. Yaklaşık 15 gün süren bir çalışma sonunda ehram dokuması tamamlanıyor.

KAMU-STK ORTAKLIĞI

Erzurum'un yöresel dokuması ehramı geliştirmek gelecek nesillere aktarmak amacıyla Aziziye Belediyesi'yle ortak bir çalışma başlattıklarını belirten ERAKDAY Derneği Başkanı Hülya Saltuklu, "Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ehramı yaşatmak için yaptığımız çalışmalara hep destek veriyordu. Belediye olarak kurduğu işletmeyi bize tahsis ederek bir kamu-STK işbirliğine de ön ayak olmuş oldu. İşletmemizde İş-Kur desteğiyle 14 elemanlı kursumuz var. Kursiyerlere ehram dokuma öğretecek, sonra da çeşitli ürünler yapmaya çalışacağız. Geçmişte kadınların boy örtüsü olarak kullandığı ehramı modernize ederek ev aksesuarlarında, erkek, kadın giyiminde, çeyizlerde, hediyelik eşya olarak yaparak değişik platformlara taşıyacağız" dedi.