ERZURUM Gelin çıkarmaya gidenler, polisin çaldığı şarkıyla göbek attı

Gelin çıkarmaya gidenler, polisin çaldığı şarkıyla göbek attıERZURUM'da, gelin çıkarmaya giden damat Ahmet Tekgöz'e çicek hediye eden polis, davetlilere maske dağıttırıp, ellerine dezenfektan döktürdü.

09.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:00
Gelin çıkarmaya gidenler, polisin çaldığı şarkıyla göbek attı
ERZURUM'da, gelin çıkarmaya giden damat Ahmet Tekgöz'e çicek hediye eden polis, davetlilere maske dağıttırıp, ellerine dezenfektan döktürdü. Polis, pandemi sürecinde besteledikleri, 'Hele dadaş evde kal' türküsünü megafonla çalarak, davetlileri coştururken, aynı zamanda koronavirüs nedeniyle izolasyon uyarısında bulundu.
Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Ayhan Tekgöz, aynı mahallede oturduğu Zeliha Çelik ile dünya evine girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan salonlar nedeniyle düğün yapamayan çift, sadece gelin çıkarma merasimi yapabildi. Polisin gözetiminde yapılan gelin çıkarmada, damat evi davetlilere şeker ve çikolata gibi maske dağıtıp, ellerine dezenfektan döktü. Davetlilere sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunan polis, damat Ayhan Tekgöz'e çiçek hediye edip, mutluluklar diledi.
Erzurum'un İbrahim Erkal ile hayat bulan anonim eserlerinden 'Hele dadaş hoş musan' türküsüne uyarlama yapan emniyet müdürlüğü, pandemi sürecinde vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunduğu, 'Hele dadaş evde gal' şarkını megafonla çalıp, davetlileri coşturdu.
Bu mutlu gününde yanında olan polislere teşekkür eden Ayhan Tekgöz, "Salgın nedeniyle düğün yapamadık. Biz de gelin çıkarma merasimi yaptık. Kalabalık olduğu için polis ekipleri gelip zaman zaman sosyal mesafeyi ihmal eden davetlileri uyardı. Bizler de onların isteği üzerine aldığımız maskeleri dağıtıp herkesin eline dezenfektan döktük. Kendileri de bana bir çiçek hadiye etti. Davul- zurna olmadığı için polis aracından, pandemi süresince cadde ve sokaklarda çalınan 'Hele dadaş evde gal' şarkısı ile coştuk. Herşey için teşekkür ederim. Bu düğün asla unutulmaz" diye konuştu. ERZURUM Gelin çıkarmaya gidenler, polisin çaldığı şarkıyla göbek attı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Haber

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