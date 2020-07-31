ERZURUM Geliştirecekleri izolasyon kitiyle hem süreyi hem de hatayı asgariye indirecekler

Geliştirecekleri izolasyon kitiyle hem süreyi hem de hatayı asgariye indirecekler

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş ve çalışma arkadaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) projesi TÜBİTAK tarafından destek gördü. Daha önce ürettikleri RNA izolasyon kiti ile bu alanda deneyim sahibi olan Karataş ve arkadaşları Kovid-19 tanısı için yapacakları izolasyon kiti ile hem test süresini kısaltmak hem de hata payını asgariye indirmeyi hedefliyor. ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş, Doç. Dr. Serkan Örtücü ve Dr. Öğr. Üyesi Elanur Aydın Karataş, 2018 yılında biyoteknoloji ve toksikoloji alanında çalışma yapmak için ATA Teknokent bünyesinde bir firma kurdu. EcoTech Biyoteknoloji isimli şirkete TÜBİTAK ve KOSGEB'den destek alan akademisyenler, biyoteknoloji ve moleküler biyoloji alanlarında kullanılan ürünleri hem ekonomik hem de daha çevreci olarak üretmeyi başardı. Teknokentteki araştırma laboratuvarında 50'ye yakın ürün elde eden akademisyenler, dünyayı etkileyen Kovid-19 virüsünün tanısı için kullanılan viral RNA izolasyon kiti geliştirmek için de proje hazırladı. Daha önce yaptıkları 50'ye yakın ürünü başta ABD, Fransa, Belçika olmak üzere çok sayıda ülkeye ve üniversiteye ihraç den ETÜ'lü öğretim üyeleri TÜBİTAK tarafından desteğe layık görülen projeleri için kolları sıvadı. Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş, Doç. Dr. Serkan Örtücü, Dr. Öğr. Üyesi Elanur Aydın Karataş ve 2 Ar-Ge personeli ile birlikte ATA Teknokent'te 1 Temmuz itibariyle çalışmaya başladı. TÜBİTAK'ın 6 aylık süre verdiği öğretim üyeleri, kısa sürede test süresini 10 dakikaya indirecek ve yüzde 90'ın üzerinde doğru sonuç veren kiti geliştirmeyi planlıyor.

ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü'nde görev yapan 3 akademisyen olarak 2018 yılında firmalarını kurduklarını belirten Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş, geliştirdikleri 50'ye yakın ürünü hem yurt içinde hem de yurt dışında sattıklarını belirtti. Başta ABD, Fransa ve Belçika olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Karataş, "TÜBİTAK'a sunduğumuz Kovid-19 ile ilgili ürün geliştireceğimiz projemiz desteğe layık bulundu. Kovid-19 tanısını daha hızlı yapacak, yanlış negatifliğin önüne geçmesine yardımcı olacak izolasyon kiti geliştirmeyi hedefliyoruz. TÜBİTAK bizden projenin 6 aylık sürede tamamlanmasını istedi. 1 Temmuz itibariyle başladığımız projemiz Kovid-19 testlerinin ilk aşamasında bulunan RNA izolasyonu basamağını 10 dakikanın altına düşürülmesini sağlayacak. Kovid testlerinde yanlış negatiflik önemli bir problem. Hasta olan birine hasta değil sonucu vermek çok ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilir. Günümüzde kullanılan PCR temelli testlerde izolasyondan kaynaklanan problemlerden dolayı bazen doğruluk oranı yüzde 40-50'lere kadar düşebiliyor. Piyasada yurtdışı kaynaklı yüzde 50 ile 90 arasında doğru sonuç veren kitler var. Ancak biz geliştireceğimiz ürünle hem daha kısa sürede hem de yüzde 90'nun üzerinde doğruluğu olan sonuçlar verilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Öğretim üyeleri olarak kurdukları firmada geliştirdikleri RNA izolasyon kitini çok sayıda üniversiteye sattıklarını belirterek, "Kullanıcılar izolasyon kitinden memnun. Bu kit, hücreden, dokudan, kandan izolasyon yapabiliyor. Bu bizim için önemli bir avantaj. Çünkü viral RNA izolasyon kiti yapabilmek için gerekli bilgi birikimi alt yapımız var. Yapacağımız optimizasyon çalışmalarıyla hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.