ERZURUM 'Gezegenin akciğeri' ormanlara hayat veriyorlar

'Gezegenin akciğeri' ormanlara hayat veriyorlarERZURUM Dadak Doğa Sporları Kulübü sporcuları, gezegenin akciğerleri olan çam ağaçlarını budayıp, bakım ve çevre temizliği yaparak ormanlara hayat veriyor.

09.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:59
'Gezegenin akciğeri' ormanlara hayat veriyorlar
ERZURUM Dadak Doğa Sporları Kulübü sporcuları, gezegenin akciğerleri olan çam ağaçlarını budayıp, bakım ve çevre temizliği yaparak ormanlara hayat veriyor. Kulüp Başkanı Mustafa Tekin, "Ormanlarımıza nefes aldırıyoruz ki bize nefes olsunlar" dedi.
Merkez Aziziye ilçesindeki ormanlık alana giren kulüp üyeleri, son hazırlıklarını yapıp, yanlarında götürdükleri küçük testerelerle ormanlık alana girdiler. İç içe olan ve kuruyan ağaç dallarını tek tek kesen Dadak Doğa Sporları Kulübü sporcuları daha sonra çevre temizliği yapıyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin ağacı budayan çevreci kulüp üyelerine Aziziye İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da yardım etti. Elinde testere ile saatlerce ağaç budayan Başkan Orhan, "Yaz geldi, gençlerle birlikte aktivitelerimiz devam ediyor. Bu en önemli çalışma. Hem doğayı, çevreyi koruma adına hem de ağaçların büyümeleri ve çevre güzelliğinin iyileştirilmesi adına. Bölgemizdeki ormanlık alanda ağaçları buduyoruz. Bizim açımızdan da spor aktivite ve etkinlik oluyor. Çevre açısından çok iyi. Gün boyu budanmış ağaçları ormanlık alandan dışarı taşıyoruz" diye konuştu.
Bisikletten, tur kayağına, dağcılıktan, buz tırmanışına kadar birçok sportif faaliyetlerde bulunduklarını söyleyen Dadak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin ise girdikleri ormanlık alanda birbirlerine giren ağaçların dallarını budayıp daha iyi nefes almalarını sağlarken, aynı zamanda kuru dallarından oluşabilecek yangınlara da engel oldularlarını söyledi. Tekin, "Ormanlardaki ağaçlar bakımsızlıktan büyümüyor. Çünkü dalları iç içe girmiş adeta nefes alamıyor. Orman içinde yürümek ise neredeyse imkansız. Erzurum'da bulunan çam ormanlarını budayarak nefes almalarını sağlıyoruz. Gezegenimizin akciğeri olan ağaçlara biz nefes aldırıyoruz ki; onlar da bize nefse aldırsın. 2 aydır bu işle meşgulüz. 10-15 kişilik ekiplerle gelip 500 ile bin arası ağaçları buduyoruz. Şuana kadar 3 bine yakın ağacı temizledik" dedi
Ağaçları budama kampanyasına çocukları Emir ve İlyas ile birlikte katılan Yıldırım Öztürk de "Bu etkinliğimize 7'den 7'e herkesi bekliyoruz. Hem kendimiz hem de geleceğimiz için ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Budanan ağaç dallarını ise küçük parçalar halinde kesiyoruz. Piknik için buraya gelen kullanabilir, ihtiyacı olan varsa onlar da evine götürsün" diye konuştu. ERZURUM ’Gezegenin akciğeri’ ormanlara hayat veriyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammed Cevdet Orhan, Mustafa Tekin, Aziziye, Erzurum, Güncel, Haber

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