Erzurum Gezisinden Dönen Öğrencilerden GSİM Şiran'a Teşekkür Ziyareti

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Eleşkirt Sadaklı Köyün okulunda dezavantajlı ve başarılı öğrencilere yönelik Erzurum'un tarihi ve kültürel gezi programı düzenlendi.

Sadaklı Köyü okul yönetimi Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yazılı dilekçe ile, okulda ki dezavantajlı ve başarılı öğrencilere yönelik Erzurum'un tarihi ve kültürel gezi programı düzenlenmesini istedi. Dilekçelerine olumlu yanıt alan okul yönetimi 18 Kasım 2018 tarihinde 40 kişilik öğrenci grubu ile Erzurum'a gittiler.

Gezi de öğrencilere Erzurum'un yöresel yemeklerinden tattırıldı, Alışveriş merkezi oyun salonunda çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Çocuklar daha sonra Erzurum'un tarihi ve kültürel yerleri gezerek, tarihi yerler hakkında bilgi sahibi oldu.

İl Müdürü Şiran'a Teşekkür Ziyareti

Sadaklı Köyü Okul Müdürü Hakan Şirin, Müdür yardımcısı Hasan Kurtboğa ve 40 okul öğrencisini temsilen gelen Muhammed Yasin Murat ve Ege Murat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran'ı ziyaret ettiler. Erzurum gezi izlenimlerini İl Müdürü Şiran'la paylaşan öğrenciler gezinin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan İl Müdürü Şiran'a teşekkür ettiler.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müdürü Şiran, gençlerin Erzurum gibi tarihimiz açısından önemli bir kentimizi ziyaret etmiş olmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi. Ziyaret sonunda Şiran öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.