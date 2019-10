Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı start aldı

Bu yıl ilki düzenlenen Erzurum Gıda ve Yöresel lezzetler Gıda, İçecek Ürünleri, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza Market Ekipmanları Fuarı" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken'in de katıldığı törenle Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar merkezinde açıldı.Recep Tayyip Erdoğan Fuar merkezinde gerçekleştirilen, Erzurum Gıda ve Yöresel lezzetler fuarının açılışına Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomakli, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr.Sajad Soltanzadeh, Kamu Kurum Kuruluşları, STK ve firmaların temsilcileri katıldı.Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan ORAL Fuar açılışında yaptığı konuşmada, "Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı ve YÖREX "Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ni şehrimizde yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek Erzurum; tarihi, coğrafyası, İpekyolu üzerinde oluşu, 1950 metre rakımıyla Türkiye'nin damıdır. 25 bin metre kare yüzölçümü, tarım arazisi büyüklüğü olarak da Türkiye'nin ikinci büyük şehri, Milli Mücadele ruhunun doğduğu, Türkiye Cumhuriyetinin önsözüdür.Erzurum; Uluslararası kış oyunları merkezi, kış turizminin vazgeçilmezi, 150.000 öğrenci kapasiteli iki üniversitesi ve yeni yapılan sağlık kampüsü ile bölge sağlık merkezi, 16 milyon dekar merası, 900.000 büyükbaş hayvan sayısı ile Türkiye'nin hayvancılık üssü, medeniyetler şehridir.Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz bu fuarda yöresel ürünlerimiz, tescilli ürünlerimizi sergiliyor, ulusal ve uluslararası platformda tanınmasını hedefliyoruz. Bölgesel kalkınmada borsa olarak her zaman üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Erzurum da STK'lar olarak bizlerin amacı, memleket faydasına olan her türlü projeyi desteklemek ve gerektiği yerde taşın altına elimizi koymaktır. Bu bilinçle borsamızı, tüm üyelerimizin ve Erzurum halkının hizmetine sunmuş durumdayız. Erzurum Ticaret Borsası olarak "Üreten Borsa, Gelişen Erzurum, Kazanan Bir Türkiye İçin Çalışıyoruz." Sloganı ile çıktığımız bu şehrimize hizmet yolunda durmadan, yılmadan ve bıkmadan ekip olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlikte büyüyecek, birlikte yükseleceğiz.Bizler şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için mücadele ederken, Suriye'de sınır güvenliğimizi sağlamak ve terör yapılanmasına engel olmak için başlatılan, bizimde sonuna kadar destek verdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan tüm askerlerimize buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle mücadele de devletimizin ve milletimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz büyük ve müreffeh bir ülkeyiz, Biz sarsılmaz iradesiyle göğsünü dış mihraplara siper etmiş bir milletin evlatlarıyız,Biz hiçbir kuvvetin hedef alamayacağı, almaya cüret gösterse de bu düşüncesini ve emelini gerçekleştiremeyecekleri bir vatanız. Biz Türkiyeyiz.14 Ekim 2020 tarihinde 2. gerçekleştireceğimiz "Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına" şimdiden herkesi davet ediyor, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Fuarımız hayırlı ve uğurlu olsun" 'şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından, Erzurum Gıda ve Yöresel lezzetler fuarı protokol tarafından kurdelanın kesilmesi ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Fuar alanında gerçekleştirilen ziyaretlerde ise Erzurum Ticaret Borsası ve bünyesinde hizmet veren Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş'nin stantlarını ziyaret eden, Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ve diğer konuklara Türkiye'nin en kaliteli ve sağlıklı sütü ikram edildi ve Başkan Hakan ORAL tarafından bilgilendirmeler yapıldı.Fuar'ın öğlenden sonraki bölümünde ise, YÖREX "Doğu Anadolu Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin açılışını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken yaparken, Zirvenin panelistliklerini ise TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı Kaan Dericioğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Uzmanı Gonca Ilıcalı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Dairesi Başkanı Oğuz Şahin, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanı Ahmet Doğan, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Songül Çakmakçi, Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sarı, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mithat Şahin yaptılar. - ERZURUM