ERZURUM Gri listedeki terörist Erzurum’da sağ olarak yakalandı

Gri listedeki terörist Erzurum'da sağ olarak yakalandı

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şenkaya kırsalında sağ olarak yakalanan 2 teröristten birinin gri listede aranan Sipan kod adlı Adem Çallar olduğu bildirildi.

Jandarma timlerinin dün bölgede yaptığı operasyonda gri listede 500 bin lira ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu ölü olarak ele geçirilirken, 2 örgüt üyesi havanın karanlık olmasından ve bölgenin sık ormanlık olmasından faydalanarak kaçtı. Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleriyle yürütülen operasyonda bugün saat 09.00 sıralarında sık ormanlık içerisinde yapılan aramada Deniz kod adlı Ender Yalçın ve Sipan kod adlı Adem Çallar saklandıkları sığınak içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Teröristlerden Adem Çallar'ın gri listede arandığı belirlendi. Sığınakta 1 adet M-16, 1 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 4 adet elbombası ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ HABERİ

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-Jandarmanın operasyonundan görüntü

-Sağ olarak yakalanan teröristlerin görüntüsü

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)