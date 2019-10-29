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Erzurum halk ozanları 'cumhuriyet' için söyledi

Halk ozanları 'Cumhuriyet' için söylediErzurum'da halk ozanları sazlarını 'Cumhuriyet Bayramı' için çaldı.

29.10.2019 09:50
Halk ozanları 'Cumhuriyet' için söyledi
Erzurum'da halk ozanları sazlarını 'Cumhuriyet Bayramı' için çaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca Cumhuriyet konulu deyişlerini seslendiren ozanlar, Türk Milleti'nin bayramını kutladı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 'Aşıkların Dilinden Cumhuriyet' konulu bir program düzenledi. İbrahim Erkal Dadaş Sanat Merkezi'nde 7 halk ozanının sahne aldığı konseri Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile çok sayıda vatandaş izledi. İhsan Yavuzer ve İhsan Şenocak'ın Cumhuriyet konulu türkülerini seslendirmelerinden sonra programa katılan aşıklar, deyişlerini okudu. Aşıklar, programın ilerleyen bölümlerinde cumhuriyet temalı atışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca türkülerini okuyan aşıklar, Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Erzurum halk ozanları 'cumhuriyet' için söyledi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


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