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Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Erzurum'da polisin şehirler arası otobüs terminalinde yapılan uygulamada, kendine hamile süsü veren Ş.A.'nın (33) karnına sarılı vaziyette 1 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi.

20.08.2019 14:10
Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, yolcular arasındaki kadınlardan Ş.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Polis, terminal binası içerisinde polis noktasına götürdüğü Ş.A.'nın üst aramasını yaptı.

ÜZERİNDEN 1,5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aramada, kendine hamile sürü veren genç kadının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen uyuşturucu kuryesi kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ş.A.'nın emniyete götürüldüğü sırada ağladığı görüldü.

Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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