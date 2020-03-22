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ERZURUM Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı

Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdıERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici Ramazan Seylan, yollar kapalı olunca hastalanan iki buzağısını veterinere götürmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

22.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:01
ERZURUM Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı
Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı
ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici Ramazan Seylan, yollar kapalı olunca hastalanan iki buzağısını veterinere götürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Seylan, bir bidonu ikiye bölüp, buzağıları içine yerleştirerek araçların ulaşabildiği bölgeye getirdi. Pistlerde kayak yapanlar, o anları şaşkınlıkla izledi.
Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan evli ve 9 çocuk babası Ramazan Seylan'ın iki buzağısı hastalandı. Seylan, yollar kapalı olunca, buzağılarını veterinere götürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Ramazan Seyhan, büyük bir bidonu ikiye böldü. Buzağıları battaniyeye saran Seylan, daha sonra onları, bidon parçalarının içine yerleştirip, Palandöken'den aşağıya doğru kaydırarak, indirdi. Bu sırada pistlerde kayak yapanlar, o anları şaşkınlıkla izledi. Ramazan Seylan'ı pistte durduran birçok kişi, buzağılara hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ise onları severek büyük ilgi gösterdi.
Ramazan Seylan, Palandöken'in girişinde kendisini bekleyen bir yakınının kamyonetine buzağılarını koyarak veterinere götürdü. Seylan, "Palandöken mezarsında yaşıyoruz. Evlerimiz Kayak Merkezi'nin hemen yanında. İshal olan iki buzağıyı tedavi ettirmek için veterinere götürmem gerekiyordu. Ancak yolumuz kapalı olduğu için onları büyük bir plastik bidonunu ikiye kesip içlerine bıraktım. Yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktan çeke çeke getirdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler : Kayak Merkezi, Palandöken, Güncel

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