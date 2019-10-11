Haberler » Güncel » Erzurum Havalimanı'nda Eylül Ayında 82 bin 51 yolcuya hizmet verildi

Erzurum Havalimanı'nda Eylül Ayında 82 bin 51 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre; eylül ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 81.353, dış hat yolcu trafiği 698, toplam yolcu trafiği ise 82.051 oldu.

11.10.2019 11:17Erzurum Havalimanı'nda Eylül Ayında 82 bin 51 yolcuya hizmet verildi
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre; eylül ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 81.353, dış hat yolcu trafiği 698, toplam yolcu trafiği ise 82.051 oldu.

2019 yılı Eylül ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 556, dış hatlar uçak trafiği 9 olmak üzere, toplam uçak trafiği 565 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Eylül ayında Erzurum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 658 ton oldu.

9 Aylık Gerçekleşmeler

Erzurum Havalimanı 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 779 bin 782, uçak trafiği 5 bin 455, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6 bin 180 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:21 'Suriyeli kürtlerin tek düşmanı, ypg/pkk'
12:16 Keşanlı öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral için mektup yolladı
12:21 Dha istanbul bülteni- 2
12:20 Meşale tolu'nun yargılandığı davada gizli tanık dinlendi
12:14 Madenciler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okuttu
12:14 Yeşilhisar Palyatif Bakım Merkezi Dualar Eşliğinde Hizmete Açıldı
12:15 Bağcılar Belediyesi 2020-2024 stratejik planı kabul edildi
11.10.2019 12:22:45