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Erzurum Havalimanı'nda sis nedeniyle uçuş iptallerine "CAT 3A"lı çözüm

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da sis nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri, Erzurum Havalimanı'nda kurulumuna başlanan CAT 3A sistemiyle son bulacak.

23.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:54
Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da sis nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri, Erzurum Havalimanı'nda kurulumuna başlanan CAT 3A sistemiyle son bulacak.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle sivil-askeri kategoride hizmet veren, kent merkezinde 13 kilometre uzaklıkta bulunan, ulusal ve uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapan Erzurum Havalimanı, kış turizminin gözdesi Palandöken Kayak Merkezi'ne sahip olan kente hava yoluyla ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynuyor.
Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş iptallerinin yaşanmasının ardından çözüm amacıyla Türkiye 'de sayılı havalimanlarında bulunan CAT 3A sisteminin kurulmasına karar verildi.
Havalimanında geçen yıl kurulumuna başlanan ancak bazı sorunlar nedeniyle faaliyete geçirilemeyen CAT 3A sistemiyle ilgili çalışmalar, 15 Nisan'da yeniden başlayacak. Erzurum Havalimanı'nda, sistemin faaliyete geçmesiyle sis kaynaklı uçuş iptallerinin önüne geçilmesi sağlanacak.
"Uçaklar, 175 metre sise kadar iniş yapabilecek"
Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum Havalimanı'nın Türkiye'nin en iyi havalimanlarından biri olduğunu söyledi.
Geçen yıl müteahhit firmanın işlemleri yetiştiremediği için CAT 3A sisteminin faaliyete geçirilemediğini anlatan Memiş, "Bununla birlikte kış sezonunda hava şartları müsaade ettiği için çok fazla iptal durumları yaşamadık. Biraz yaşadık, bundan dolayı çok üzgünüz ve bütün vatandaşlarımızdan özür diliyoruz." dedi.
Vali Memiş, bakanlıklarla ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüyle görüştüklerini belirterek, şunları söyledi:
"Onları davet ettik. Nisan 15'te işe başlanacak. Allah nasip ederse bu sene öyle bir sorun yaşanmayacak. Mümkün olan en kısa sürede bu sistemi bitireceğiz ve CAT 3A sistemini faaliyete geçireceğiz. Uzmanların bize verdiği bilgiye göre Türkiye'de CAT 3A sistemi üçüncü oluyor. Ankara ve İstanbul'un ardından bir de Erzurum'da olacak. Uçaklar, 175 metre sise kadar iniş yapabilecek. Bizim ölçümlerimize göre son 50 yıllık meteorolojik ölçümlere göre en fazla 200 metre sis görüldü. Dolayısıyla artık sisten dolayı uçakların inememesi gibi bir sorunla karşılaşmayacağız."
Memiş, sistemin kurulmasından ayrı olarak sefer sayılarıyla ilgili olarak da bazı hedeflerinin olduğuna dikkati çekerek, "Sayın milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte İstanbul seferlerini artırmak istiyoruz. En az 6 sefer yapılmasını istiyoruz. Ankara ile en az 3 sefer yapılmasını istiyoruz. Böylece bilet fiyatlarının biraz düşmesini istiyoruz. Vatandaş çok haklı olarak bilet fiyatlarından çok şikayetçiler. Onun için biz sefer sayılarını da artırarak bilet fiyatlarının makul seviyeye inmesi için hep beraber mücadele edeceğiz." diye konuştu. Erzurum Havalimanı’nda sis nedeniyle uçuş iptallerine ’CAT 3A’lı çözüm

Kaynak: AA

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Erzurum Havalimanı'nda sis nedeniyle uçuş iptallerine "CAT 3A"lı çözüm
Etiketler : Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye, Güncel

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