Erzurum Havalimanında Müzelik Uçak

29 Kasım 2018 Perşembe 13:10



29 Kasım 2018 Perşembe 13:10

Van'daki depremde depremzedelere yardım malzemesi getiren Kırgız yardım uçağının çarpması sonucu kokpit kısmı hasar gören Gürcistan'a ait uçak, yaklaşık 7 yıldır Erzurum Havalimanında onarılmayı bekliyor.Van'da meydana gelen depremin ardından 31 Ekim 2011 tarihinde yardım malzemesi getiren Kırgızistan'a ait uçağın çarptığı Gürcistan'a ait uçağın kokpit kısmı ağır hasar gördü. O günden beri Erzurum Havalimanında bekletilen uçağın onarımı Gürcü yetkililerce yapılmadı.Yetkililer, kazanın ardından vakit kaybedilmeden gerekli kaza tutanakları tutularak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderildiğini, ancak geçen süre içerisinde bir gelişme olmadığını belirtti."Uçak 7 yıl 29 gündür havalimanında bekliyor"Yardım amaçlı gelmesi dolayısıyla konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, halen ilgili firma ve Gürcülerce alınmayı bekliyor.Uçak, Erzurum Havalimanına deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olmasaydı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ücret tarifesi gereği işletmecisine uçağın ağırlığı dikkate alınarak ton başına günlük 2,5 avro konaklama ücreti fatura edilecekti."Ilyushing Il-76TD" tipi uçağının yaklaşık 170 tonluk olduğu göz önüne alındığında uçağın günlük konaklama ücreti 425 avroya, yıllık ise 155 bin 125 avroya karşılık gelecekti.Uçağın, 7 yıl 29 gündür havalimanında konakladığı dikkate alındığında işletmeci konaklama maliyeti olarak 1 milyon 98 bin 200 avro karşılığı olan yaklaşık 6 milyon 490 bin lira ödeyecekti. - ERZURUM