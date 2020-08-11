ERZURUM Hibe edilen 4 inekle işsizlikten kurtulan eski hükümlü Yanlış yola sapmayın+

Hibe edilen 4 inekle işsizlikten kurtulan eski hükümlü: Yanlış yola sapmayın

YARALAMA suçundan 3 yıl 45 gün hüküm giyen Adem Kaya, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamayınca eski hükümlülerin kendi işini kurma projesinden hibe ile 4 adet inek alarak hayvancılık yapmaya başladı. Devlet desteğiyle kendi işini kuran Kaya, eski hükümlülere de seslenerek, "Yanlış yollara girmeyin. Devlet her türlü imkanını seferber ediyor, verilen desteklerden yararlanın" dedi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Adem Kaya, yaralama suçundan 3 yıl 45 gün hüküm giydi. Kaya, 2 yıla yakın cezaevinde yattıktan sonra kalan cezasını denetimli serbestlikle tamamladı. Cezaevi günleri sonrası iş umuduyla çaldığı kapılardan geri dönen Kaya, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile İş-Kur'un ortaklaşa düzenlediği 'Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'ne başvurdu. Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün de destek verdiği Kaya'nın projesi kabul edilerek 26 bin 500 lira tutarında hibe verildi. Hibe desteğiyle 4 adet büyükbaş hayvan alan Kaya, Buğdaylı Mahallesi'nde hayvancılık yapmaya başladı. 2 yılda 4 adet ineğinden olan 7 buzağıyı satan Kaya, süt ve yağ üreterek ailesinin geçimini sağlıyor.

YANLIŞ YOLLARA GİRMESİNLER

İnfazını tamamladıktan sonra birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu ama sonuç alamadığını belirten Adem Kaya, "Köyde çiftçilik yapıyordum. Arkadaşlar devletin verdiği bu hibe desteğini anlattı. İş-Kur'a müracaatta bulunduk. Bana 4 adet büyükbaş hayvan verildi. Eski hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla başlatılan projeden yararlandım. Bu proje, eski hükümlülülerin topluma kazandırılması için çok önemli. Devletin sağladığı bu imkanla geçimimi sağlıyorum, kimseye ihtiyacım yok. Diğer eski hükümlü arkadaşlara da sesleniyorum. Yanlış yollara girmeyin, denetimli serbestlik bürolarından konuyla ilgili bilgi ve destek alabilirsiniz. Devlet bizler için bütün imkanlarını seferber ediyor. Diğer arkadaşların da bu desteklerden yararlanmalarını istiyorum" dedi.

TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRILIYORLAR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Günşafak Karartı, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, 'Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'yle kendi işini kuran Adem Kaya'yı ziyaret etti. Kaya'yı çalışması için tebrik eden Karartı, Erzurum'da 77 hükümlüye 2 milyon 600 bin lira civarında destek sağlandığını söyledi. Başsavcı Karartı, "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İş-Kur Genel Müdürlüğü'nce imzalanan protokol gereği uygulanan 'Eski Hükümlelerin Kendi İşini Kurma Projesi' kapsamında Adem Kaya'yı ziyaret ettik. Bu projenin amacı ceza infazını tamamlayan hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, ekonomik özgürlüklerini ele alarak geçimlerini sürdürebilmelerini sağlamak, suç tekrarına düşülmemesi, yapacağı üretimle istihdama, çalışma hayatına katkı sunmasıdır. Modern ceza infazı sistemlerinin bir gereği olarak Bakanlığımızda birçok proje hayata geçirilmiştir. Bu da en güzel örneklerden bir tanesidir. Hükümlü infazını tamamlamaya yakın, denetimli serbestlik sistemine girdikten sonra burada kendisine iyileştirme, meslek edindirme konusunda birçok eğitim veriliyor. İnfazını ve eğitimini tamamlayan hükümlü girişimcilik sertifikası almak için kursa katılıyor. Koruma kurullarına başvurarak proje desteği ile oluşturduğu projesini İş-Kur Genel Müdürlüğü'ne gönderiyor. Projesi onaylanan hükümlüler için brüt asgari ücretin 15 katına kadar karşılıksız kredi imkanı sağlanıyor. Tabi bütün hükümlüler bu kapsamda değil. Terör, casusluk, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlar bu kapsam dışında. Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilmiş durumda" diye konuştu.