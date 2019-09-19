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Erzurum hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılarErzurum'da kontrolden çıkan çekici, üzerindeki otomobille önce duvara ardından da uçurum kıyısındaki bariyerlere çarparak, durdu.

19.09.2019 16:14
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Erzurum'da kontrolden çıkan çekici, üzerindeki otomobille önce duvara ardından da uçurum kıyısındaki bariyerlere çarparak, durdu. Hurdaya dönen çekicinin sürücüsi ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.
Kaza, dün saat 11.15 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Abdullah Durmuş, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki dağın 2 bin 800 rakımında bulunan Küre Kafe önünden üzerinde haciz kararı bulunan otomobili, çekiciye yükledi. Ardından da yola çıktı. Ancak Durmuş, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çekici, istinat duvarına çarptıktan sonra, uçurum kenarındaki bariyere çarpıp, durdu.
Kazada Abdullah Durmuş ile yanında bulunan arkadaşı Münir Ürişan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çekici ve üzerindeki otomobil uçurum kıyısından vinç ile kurtarıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Erzurum hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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