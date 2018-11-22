Erzurum İçin Fevzi Çakmak

22 Kasım 2018 Perşembe 15:16



22 Kasım 2018 Perşembe 15:16

Erzurum Büyükşehir Belediyesine AK Parti'den talip olan inşaat mühendisi Fevzi Çakmak, "Niyet hayır, akıbetimiz de hayır olur diyerek, belediye başkan aday adaylığı müracaatımızı AK Parti Genel merkeze teslim ettik. Rabbim çıkmış olduğumuz yolda hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi.İnşaat mühendisi Fevzi Çakmak, AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu söyledi. Çakmak, sosyal medyadan kendisine ciddi destek olunduğunu ve halktan hep olumlu tepkiler gelmesi üzerine aday adayı olduğunu ifade ederek, "Niyetimiz hayırlı, akıbetimiz de hayırlı olur inşallah. Rabbim çıkmış olduğumuz yolda hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Erzurum'a hizmet nezdinde elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan takdir görürse Erzurum Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday adayıyım" diye konuştu.Fevzi Çakmak kimdir?1968 yılında Erzurum'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. İller Bankası Erzurum Bölge Müdürlüğünde 1989 yılından itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan illerindeki Belediyelerin Altyapı ve Üstyapı projelerinde görev aldı. Aynı zamanda 1999 yılından itibaren Konut sektöründe kurduğu kooperatifler aracılığıyla 700 konut inşa edilmesine öncülük yaptı. Sanayi Mahallesinde Hatuniye Kız Kuran Kursu, Palandöken Kayakyolunda Abuşoğlu Cami ve Atatürk Üniversitesinde Darul Fünun Camilerini yaptırdı. Birçok sivil toplum çalışmaları içinde yer aldı. Evli ve 2 Çocuk babasıdır.Fevzi Çakmak 2004 yılında yine AK Partiden Büyükşehir Belediyesine aday adayı olmuş ancak son anda Ahmet Küçükler aday gösterilmişti. Aradan geçen 14 yıl sonra tekrar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Fevzi Çakmak'ın ciddi bir şekilde değerlendirildiği ifade edilmekte. - ERZURUM