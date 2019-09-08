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Erzurum için kuvvetli sağanak uyarısı

Erzurum'da gece saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

08.09.2019 15:46 Erzurum için kuvvetli sağanak uyarısı
Erzurum'da gece saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum'daki sağanak ve gök gürültülü yağışların gece 23.00'a kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
Erzurum'un doğusundaki Karayazı, Köprüköy, Pasinler, Horasan, Narman, Oltu, Olur ve Şenkaya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın görüleceği aktarılan açıklamada, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği duyuruldu.
Buna göre olası su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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