Haberler » 3. Sayfa » Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan sahte ve kaçak alkol denetimi - Haberler

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan sahte ve kaçak alkol denetimi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yaklaşan yılbaşında kamu düzenin sağlanması ve genel sağlığın korunması nedeniyle, sahte ve kaçak alkollü içeceklerin satışının engellenmesine yönelik denetim yapıldı.

26.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:23 Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan sahte ve kaçak alkol denetimi
İl Komutanlığınca, yaklaşan yılbaşında kamu düzenin sağlanması ve genel sağlığın korunması nedeniyle, sahte ve kaçak alkollü içeceklerin satışının engellenmesine yönelik denetim yapıldı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Erzurum merkez ve ilçelerinde, içkili restoran ve alkollü içki satışı yapan tekel bayileri ile umuma açık yerlerde yapılan denetimde, tütün mamulleri satışı yapılan bir iş yerinde, satışa hazır vaziyette bandrolü bulunmayan 44 kilo 550 gram tütün ile 240 adet makaron sigarası ele geçirildi.

Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilerek olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:13   Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı - Haberler
13:11   Bahçesinde vurulmuş halde bulundu - Haberler
13:10   Kamyonetin çarptığı traktör şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
13:10   Rize'nin Ardeşen ilçesindeki örtü yangını 3 gündür aralıksız devam ediyor - Haberler
13:09   Kafkas Üniversitesi'nde Şair Nesimi etkinliği - Haberler
12:26   Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı - Haberler
11:46   Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü - Haberler
11:40   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılınca yapacağımız ilk iş, Libya için tezkere getireceğiz - Haberler
11:39   2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu - Haberler
26.12.2019 13:18:48