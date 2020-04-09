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Erzurum İl Müftülüğüne Şahin Yıldırım atandı

İl Müftüleri Atama Kararları, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

09.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:04
Erzurum İl Müftülüğüne Şahin Yıldırım atandı
İl Müftüleri Atama Kararları, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı. Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula görevden alınırken, yerine Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım atandı.

Şahin Yıldırım kimdir?

1973 yılında Düzce ili Kaynaşlı İlçesi Çatalçam Köyü'nde doğdu. İlkokulu Düzce merkezde bitirdikten sonra hafızlığını Düzce'de İmam-Hatip olan babası İrfan Yıldırım'da tamamladı.1993 yılında Düzce İmam Hatip Liseni'ni bitirdi. Aynı yıl Bolu İli Yeniçağa ilçesinde Kur'an Kursu Öğreticisi olarak göreve başladı. 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1996 yılında yatay geçiş yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. 2000 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'ne kaydoldu. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans'a başladı. 2002 yılında Haseki Eğitim Merkezi'ni, 2004 yılında "Din Eğitimi ve Hizmetlerinin Yürütülmesinde Müezzinlik Kurumunun Statüsü ve Fonksiyonları" adlı tez çalışmasıyla Yüksek Lisansı itmam etti. 1999 yılında İstanbul İli Şişli İlçesinde Kur'an Kursu Öğreticiliğinden İmam-Hatiplik görevine geçti. Haseki Eğitim Merkezi mezuniyeti sonrası Düzce İli Gümüşova İlçesine Vaiz olarak atandı. 2005-2007 yıllarında Ardahan-Damal 2008-2011 yılları arasında Bartın-Amasra, 2011-2012 yılları arasında da Tekirdağ İli Muratlı İlçe Müftülüklerinde İlçe Müftüsü olarak, 2012-2017 yılları arasında İstanbul İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Kırıkkale İl Müftüsü olarak atanmıştır. 8 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan il müftüleri kararnamesiyle Erzurum İl Müftüsü olarak atanan Şahin Yıldırım evli ve 4 çocuk babasıdır. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahin Yıldırım, Erzurum, Güncel
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