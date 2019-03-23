Erzurum İranlı Turistleri Mehterle Karşıladılar

İranlı turistleri mehterle karşıladılar Erzurum
'da bu yıl ikincisi düzenlenen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'ne katılan İranlı'lar mehterle karşılandı. Nevruz Bayramı
nedeniyle akın akın Erzurum'a gelen İranlılar şehrin ekonomisini canlandırıyor. Merkez Yakutiye
ilçesinde çoğunluğu kuyumcu olan tarihi Taş Mağazalar Semti'nde düzenlenen festivalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti
Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu
'nun destekleriyle MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezince (AVM) düzenlenen açılışta, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve folklör ekibi gösteri sundu. Açılışta sahne alan İranlı ve Türk sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik edenler, oynayarak gönüllerince eğlendi.
MNG AVM'de devam edecek festivalde, söz konusu alış veriş merkezindeki büyük markaların mağazalarında indirim uygulayacak ve çeşitli konser ve aktivitelerin düzenleneceğini belirten MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan
Süer, "Bizim gibi büyük alışveriş merkezlerinin dışında esnafımızı da ayakta tutmamız gerek. Bölge halkımız kendini caddelerden ve pazarlardan geri bırakmamalı. Şu an 47 otobüs Gürbulak
Sınır Kapısı'ndan Erzurum'a giriş yaptı. Karayolu ile gelen çok ciddi bir ziyaretçi var. Bu hafta cadde ve sokaklarda hep İranlı turist göreceksiniz. Festivalimizi unutulmaya yüz tutan Taşmağazalar Semti'ni canlandırmak için buradan başlattık" diye konuştu.
Kendilerini büyük bir çoşku ile karşılayan Türk halkını kendilerine çok yakın gördüklerini söyleyen İranlı turistler ise, "Tatili Erzurum'da doya doya yaşıyoruz. Gündüzleri Palandöken
'de kayak yapıp akşamları da şehre inip alış-veriş yapıyoruz. Burada aradığımız herşeyi buluyoruz" deliler.
Nevruz Bayramı, Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum, Güncel
Kaynak: DHA