ERZURUM Jandarmadan PKK/KCK'ya şafak oprasyonu

Jandarmadan PKK/KCK'ya şafak oprasyonuERZURUM İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karayazı ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

19.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:56
Jandarmadan PKK/KCK'ya şafak oprasyonu
ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karayazı ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon drone ile saniye saniye kaydedildi.
İl Jandarma Komutanlığı, TEM, İstihbarat Şube Müdürlüğünün MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönlik yapılan istihbarat ve teknik çalışmalar sonucu 14 Haziran sabahı Karayazı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçlerinde Karayazı HDP ilçe binası olmak üzere toplam 11 ayrı ayrı adrese eş zamanlı olarak jandarma komando özel hareket ve bomba imha unsurlarının desteği yapılan oyerasyonda D.P, N.Y, M.Ç, N.K, H.G, S.Ç ve M.A isimli 7 şahıs gözaltına alındı. Drone ile de saniye saniye kaydedelin operasyonda ikametinde olmayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam sürüyor.
PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman, erzak ve araç temin ederek yardım ve yataklık ettikleri, örgütünü YPS yapılanması içerisinde aktif oldukları tespit edilen 7 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 kalaşnekof piyade tüfek, 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği bu tüfek slahlarlara ait bol miktarda fişek ve mermi ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi.
İfadeleri tamamlanan zanlıların adileyeye sevk edileceği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜKMÜ:
-Jandarma araçlarının çıkışı
-Evlere yapılan operasyon
-Şahısların yakalanması
-Evde ve işyerined bulunan silahlar
-HDP Karayazı ilçe başkanlığı binası
-Binadan askerler tarafından çıkırılan şahısların araca bindirilmesi
Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)
ERZURUM Jandarmadan PKK/KCK’ya şafak oprasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Karayazı, Jandarma, PKK, Güncel, Haber

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