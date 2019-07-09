Erzurum Kalesi'nde tarih kazısı

Erzurum Kalesi'nde tarih kazısıMilattan sonra 415 yılında Bizans Generali Anatolius tarafından yaptırıldığı bilinen Erzurum Kalesi'nde kazılar başladı. Kale içindeki kazıların ilk günlerinde bulunan çanak çömlekler korumaya alındı. Kazılarda bulunan başta Bizans olmak üzere Saltuklu dönemine ait eserler elden geçirildikten sonra müzede sergilenecek.Erzurum Kalesi'nde 2000 yılında başlayan kazıların son bölümü Müze Müdürü Hüsnü Genç'in başkanlığında başladı. 8 arkeolog, sanat tarihçi ile 35 işçinin görev aldığı kazılarda kalenin son bölümü araştırılıyor. Hava şartlarının izin verdiği süre devam edecek kale içindeki kazıların ilk günlerinde çanak çömlekler bulundu. Görevliler tarafından büyük bir dikkatle çıkarılan eserler korumaya alındı. Kazılarda bulunan başta Bizans olmak üzere Saltuklu dönemine ait eserler elden geçirildikten sonra müzede sergilenecek.MİMARİ YAPILAR DİKKAT ÇEKİYORKale kazılarında mimari kalıntılar da gün yüzüne çıkarılıyor. Yerleşim planı dahilinde yapıldığı belirlenen yapıların en dikkat çekeni kale içindeki zemini taş döşemeli kabul salonu. Kazı çalışmalarında hamam kalıntısı, banyo, çok sayıda tandır ve mutfak yapıları bulundu. Yine kazılarda dönemin teknolojisi olarak kabul edilen künklerle döşenmiş atık ve temiz su şebekesi de ortaya çıkarıldı. Kalede ayrıca Osmanlı askerleri tarafından kullanılan top ve gülleler de toprak altından çıkarıldı.Halkın ihtiyaçlarını gidermek için kullandıkları pişmiş kilden yapılan çeşitli seramik parçaları, yeşil, sarı tabak, kandil, testi ve güveç parçaları bulundu. Kale kazılarında Saltuklu ve Bizans dönemine ait sikkeler de bulundu. Kazıda toprak altından çıkarılan tarihi kalıntılar onarılarak dönemleri belirlendikten sonra Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.Yılsonuna kadar bitirilmesi planlanan kazıların ardından tarihi Erzurum Kalesi restorasyona tabi tutulacak. Restorasyon sonrası tarihi kalede Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek 'Yaşayan Kale Projesi' hayata geçirilecek. Projeyle kale içinde açığa çıkarılan mimari yapıları ilk gün kullanımında olduğu gibi işlev verilerek saray yapısının yeniden canlandırılması planlanıyor. Karşılama salonları, müze, sergi salonları şeklinde dizayn edilecek kale yerli ve yabancı ziyaretçilere açılacak.