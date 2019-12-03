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Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi ışıklandırıldı

Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ışıklandırıldı.

03.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:55Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi ışıklandırıldı
Kalesi ve Saat Kulesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ışıklandırıldı.

Asırlık tarihiyle kadim şehir Erzurum'un mihenk taşlarından olan Erzurum Kalesi yeni yüzü ve değişen çevresiyle ışık saçıyor.

Göreve geldiği günden beri başarılı çalışmalara imza atan ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalar yürüten Müze Müdürü Hüsnü Genç, Kale ve çevresinin aydınlatılmasında emeği geçen projenin mimarı olan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekman'e, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek'e teşekkür etti. Akşam karanlık çökünce ıssız bir hal alan Erzurum Kalesi ve çevresi ışıklandırılmasının ardından kente ışık saçmaya başladı.

Yapılan restorasyon çalışmaları sürdüğü sırada bile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kültür yolu projesi ve kentsel dönüşüm kapsamında kale çevresinde bulunan yapıların yıkılması ile gün yüzüne çıkan Erzurum kalesi, surları ve içinde bulunan saat kulesi (Tepsi Minare) ışıklandırıldı. Erzurum Kalesinde yapılan bu çalışmalar vatandaşlardan ve yerli yabancı turistler tarafından takdirle karşılandı.

Müze Müdürü Hüsnü Genç, "Erzurum için ne yapsak azdır. Kültürel, Tarihi, Görsel ve Turizm amaçlı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Kale, Güncel

Kaynak: İHA

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