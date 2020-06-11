ERZURUM Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi

Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildiERZURUM'da 1308 yılında Emir Sadrettin tarafından yapılan Karanlık Kümbet, 712 yıl sonra restore edildi.

11.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:34
Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi
ERZURUM'da 1308 yılında Emir Sadrettin tarafından yapılan Karanlık Kümbet, 712 yıl sonra restore edildi.
Erzurum Müze Müdürlüğü, merkez Yakutiye İlçesi Gülahmet Caddesi'ndeki tarihi Karanlık Kümbeti'nde restorasyon çalışması başlattı. 1954 yılında küçük çaplı bir onarım geçiren tarihi kümbet baştan aşağı tarihi dokusuna uygun olarak yenilendi. Konik kubbeli çatısında deforme olan taşların yerine 500 yıla yakın ömrü bulunan taş döşendi. Karanlık isminin nasıl verildiğine dair bir bilginin olmadığı kümbetteki çalışmaları inceleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, işi üstlenen firmanın yöneticisi Mustafa Polat'tan bilgi aldı.
Tarihi kümbetin çatısındaki taşların artık ufalanmaya başladığını belirten Mustafa Polat, ömrü 500 yıl olan esere uygun Erzurum'daki ocaklardan çıkarılan taş kullandıklarını söyledi. 1954 yılında yapılan çalışmanın imitasyon olduğunu sadece yıpranan yerlerin onarıldığını ifade eden Polat, kendilerinin çatıyı yeni taşlarla yenilediklerini tarihi binanın duvarlarını da temizlediklerini kaydetti.
Restorasyonda yapılan işleri beğendiğini belirten Müze Müdürü Hüsnü Genç, kendilerinin de tarihi kümbetin arkasında mezarların bulunduğu hazireyi düzenleyerek güzel bir hale getireceklerini söyledi.
Emir Saadettin tarafından 2 katlı bir mezar olarak inşa edilen kümbetin alt katında anıt mezar bulunurken, üst katı ise ziyaretçilerin namaz kılacağı mescit olarak kullanılıyor. ERZURUM Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Kümbet, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye’nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Haber
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Haberler››Güncel››ERZURUM Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:01: Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler - Haber 10:01: Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı - Haber 10:01: Başkan Yüksel 'Halk Günü' buluşmalarını canlı yayınlarla gerçekleştiriyor - Haber 10:01: ARTVİN Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını şampuanla yıkıyor - Haber 10:00: KARARNAMEDEKİ TEK KADIN VALİ İNCİ SEZER BECEL'DEN AÇIKLAMALAR (TEKRAR) - Haber 09:10: Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü - Haberler 09:03: Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü - Haber 08:55: Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi - Haber 08:44: Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu - Magazin 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? - Haber