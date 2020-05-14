ERZURUM Karantina süreleri dolan 265 kişiye cağ kebabı ikram ettiler

Karantina süreleri dolan 265 kişiye cağ kebabı ikram ettilerERZURUM'da, karantina süreleri dolan 265 kişiye iftarda yörenin ünlü lezzetlerinden cağ kebabı ikram edildi.

14.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:01
Karantina süreleri dolan 265 kişiye cağ kebabı ikram ettiler
ERZURUM'da, karantina süreleri dolan 265 kişiye iftarda yörenin ünlü lezzetlerinden cağ kebabı ikram edildi. 265 kişi daha sonra ateşleri ölçülüp, hediye edilen fidanlarla memleketlerine uğurlandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Bosna Hersek, Slovenya ve Hırvatistan'dan 447 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Erzurum'a getirildi. Merkez Aziziye ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurtları'na yerleştirilen vatandaşlar, burada karantinaya alındı. 6 Mayıs akşamı Suudi Arabistan'dan getirilen 182 kişi karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Nijer, Mali, Bosna Hersek, Slovenya ve Hırvatistan'dan getirilen 265 kişinin karantina süresi ise dün akşam doldu. 14 gün boyunca karantina altında kalan vatandaşlara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce sürpriz yapıldı. Yurt bahçesinde kurulan ocaklarda kesilen cağ kebapları, karantina altında son saatlerini geçiren vatandaşların odasına servis edildi. Bazı vatandaşların odalarının önündeki sandalyelere akşam yemeklerini bırakan görevliler, kapı önünde bekleyen bazı vatandaşlara da elleriyle ikram etti. Karantina nedeniyle ilk kez Erzurum'a gelen vatandaşlar, cağ kebabını da ilk kez yemenin mutluluğunu yaşadı.
'BİZE ÇOK İYİ BAKTILAR'
Mali'den geldiğini söyleyen Cihangir Kalaycı, karantina süreçlerinin çok iyi geçtiğini belirterek, misafirperverlikleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve yurt yönetimine teşekkür etti. Alaattin Turgut, ilk defa cağ kebabı yiyeceğini ifade ederken Nijer'den gelen İsa Kılınç ise "14 günlük karantina süremizde bizi çok iyi ağırladılar. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Son günümüzde ilk defa cağ kebabı yiyeceğim. Gösterdikleri misafirperverlik için herkese teşekkür ediyorum" dedi.
BAYRAKLARLA VEDA ETTİLER
Mali, Nijer, Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan getirildikleri Erzurum'da 14 gün karantinada tutulan 265 kişi memleketlerine uğurlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ateşleri ölçülen ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince fidan hediye edilen vatandaşlar, AFAD ve Kızılay görevlilerince çıkış işlemleri gerçekleştirildikten sonra otobüslere bindirildi. Otobüslerde Türk bayrakları açan vatandaşlar, Erzurum'a veda etti. ERZURUM Karantina süreleri dolan 265 kişiye cağ kebabı ikram ettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Erzurum, Nijer, Güncel, Haber

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