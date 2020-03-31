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ERZURUM Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 lirayı bağışladı

Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 lirayı bağışladıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Devran Özmen'den destek geldi.

31.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:10

Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 lirayı bağışladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Devran Özmen'den destek geldi. Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı kampanyaya bağışladı.

Karayazı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Özmen ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Devran Özmen, kumbarasında biriktirdiği 29 lirayı alarak Kaymakam Abdulgani Mağ'la görüşmek üzere yola çıktı. Mağ'ı kaymakamlıkta bulamayan Devran, Karayazı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlileriyle birlikte belediye binasına gitti. Kayyum olarak atandığı belediyede mesaiye başlayan Kaymakam Mağ'la burada görüşen Devan, biriktirdiği 29 lirayı devlete ve düzenlenen kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Kaymakam Mağ'la görüşen Devran, biriktirdiği parasını polislerle beraber gittiği bankada kampanya hesabına yatırdı. Devran'ın kampanyaya olan desteğinin kendilerini hem gururlandırdığı hem de duygulandırdığını belirten Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ, "Devran, sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbarasında olan 29 TL'yi bağışlamak istemesi bizleri mutlyu etti. Karayazı adına bağışın ilk gününde böyle bir evladımızın olması gururlandırıcı ve duygulandırıcı bir gelişme. Kendisini toplum destekli polisimizle birlikte bankaya göndererek kampanya hesabına bağış yapmasını sağladık" dedi.

ERZURUM Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 lirayı bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Yeni Mahalle, Karayazı, Güncel

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ERZURUM Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 lirayı bağışladı
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