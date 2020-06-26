ERZURUM Kardeşinin devirdiği çaydanlıktaki kaynar su Eymen'in üzerine döküldü

Kardeşinin devirdiği çaydanlıktaki kaynar su Eymen'in üzerine döküldüERZURUM'un Hınıs ilçesinde 10 aylık kardeşinin ayağa kalmak için tutunduğu ocaktaki çaydanlıkta bulunan kaynar su, 3 yaşındaki Eymen Günay'ın üzerine döküldü.

26.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:03
Kardeşinin devirdiği çaydanlıktaki kaynar su Eymen'in üzerine döküldü
ERZURUM'un Hınıs ilçesinde 10 aylık kardeşinin ayağa kalmak için tutunduğu ocaktaki çaydanlıkta bulunan kaynar su, 3 yaşındaki Eymen Günay'ın üzerine döküldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan Eymen Günay, tedaviye alındı.
Hınıs ilçesinin Aliçavuş Mahallesi'nde yaşayan Yıldız- Semih Günay çiftinin 10 aylık bebeği Ali, mutfaktaki annesinin yanından emekleyerek set üstü ocağın yanına gitti. Ali bebek, daha sonra set üstü ocağa tutunarak ayağı kalkmak istedi. Ancak bu sırada ocaktaki çaydanlık devrilip içindeki kaynar su Eymen Günay'ın üzerine döküldü. Minik Ali yara almadan kurtulurken, ağabeyi Eymen'in vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.
Ambulansla Hınıs Devlet Hastanesi'ne götürülen Eymen Günay, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alınan küçük Eymen'in başı, kolları, ayağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3'üncü derece yanıklar olduğu bildirildi. Eymen Günay'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. ERZURUM Kardeşinin devirdiği çaydanlıktaki kaynar su Eymen’in üzerine döküldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Hınıs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Son dakika: HDP’li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Haberler››Güncel››ERZURUM Kardeşinin devirdiği çaydanlıktaki kaynar su Eymen'in üzerine döküldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:12: YKS'de 2 milyon 433 bin 219 aday ter dökecek - Haber 14:12: Otomobille çarpışan cip, takla attı; sürücüsü yaralı - Haber 14:12: Son dakika güncel: "Ülkemiz iklim değişikliliğinin etkisini net bir şekilde hissetmektedir" - Haber 14:11: Son dakika haberleri | DHKP-C operasyonu: 2 avukat adliyeye sevk edildi - Haber 14:11: Yıldırım'da 20 yıllık sorun çözüldü - Haber 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor - Haber 12:21: İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi - Haberler 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin 11:38: Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı - Haber