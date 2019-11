Erzurum kavşakta kaza sonrası can pazarı

Kavşakta kaza sonrası can pazarı Erzurum 'da cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü ile sebze yüklü minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaraladı. Can pazarı yaşanan bölgede yerde yatan yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.Kaza, bugün sabah 07.45 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki DGM kavşağında meydana geldi. Aliravi Caddesi'nden Menderes caddesine giden Sait Genişel idaresindeki 25 FF 522 plakalı cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü, Tebrizkapı semtinden gelen Kenan Işık yönetimindeki 81 FB 027 plakalı sebze yüklü minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen servis minibüsündeki 6 personel çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası can pazarı yaşanan kavşağa gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıları müdahale etti. Bir sağlık görevlisi de servis içinde başka yarılı var mı diye araştırma yaptı.Sağlık ekiplerinin yaralıları götürmesi, işçilerin temizlik yaptığı cadde yan yatan servis minibüsünün kaldırılması sonrası yol ulaşıma açıldı. Kaza sebebiyle olay yerine toplanan meraklı vatandaşlar, cep telefolarıyla görüntü almaya çalıştı.