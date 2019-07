ERZURUM KEDİDEN KURTARDIĞI YARALI KARGA SEMTİN MASKOTU OLDU

ERZURUM'un Yakutiye İlçesi'nde yem satışı yapan Yüksel Özpolat'ın kedinin elinden kurtardığı yavru karga ile olan dostluğunu görenler şaşırıp kalıyor. Zaman zaman peşinden yürüyen kargayla kahveye bile giden Yüksel Özpolat, 'Gak' ismini verdiği karganın 3 oğlundan sonra kızı olduğunu söylüyor. Mahalle esnafının da sevgisini toplayan yavru karga adeta semtin maskotu haline geldi. Merkez Yakutiye İlçesi Gölbaşı semtinde yem satış işiyle uğraşan Yüksek Özpolat, 15 gün önce park halindeki araçların arasında sokak kedisinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Kediyi kovalayan Yüksel Özpolat, yavru kargayı da yakalayarak işyerine getirdi. Karganın yaralarını tedavi ettiren Özpolat, işyerinde bir de yuva yaptı. Kısa süre içerisinde Özpolat ile karga arasında oluşan dostluk semt esnafının da dikkatini çekti. Zaman zaman peşinden yürüyen bazen de uçan kargayı eliyle besleyen Özpolat, bazen de birlikte oyun oynuyor. Komşu esnafın da sahip çıktığı karga adeta bölgenin maskotu durumunda. Cağ kebapcı Ali Karataş, karganın günlük et ihtiyacını karşılarken, başka bir esnaf tavuk etini gönderiyor. Gün boyu bir an olsun Özpolat'ın yanından ayrılmayan yavru karga, tanıdığı bölge esnafının üzerine de konarak onlarla oyunlar oynuyor.3 OĞLUM VAR KARGA DA KIZIMYakaşık olarak 15 gün önce işyerlerinin önüne parkeden araçların arasında kedinin kavgayı kovaladığını gördüğünü söyleyen Yüksel Özpolat, Kediyi kovaladıktan sonra zor da olsa yavru kargayı yakaladım. İşyerimde kendisine bir de yuva yaptım. Özel yem ve komşu esnafın gönderdiği cağ kebabı, tavuk eti gibi yemlerle besliyorum. Benim 3 oğlum vardı bu da kızım oldu. Ben hayvanları seviyorum. Güvercin beslerim, kedi, köpetleri severim. Karga da bendeki bu pozitif enerjiyi görmüş ki aramızda bir bağ oluştu dedi.'Besle kargayı oysun gözünü' sözünü hatırlatan Yüksel Özpolat, Bizde tam aksi oldu. Her türlü canlı sevginin karşılığını veriyor. Ben de hayret ettim yaşananlara ama. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var; 'Sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler.' diye. Ben de de merhamet var. İsmini 'Gak' koydum, seslendikçe o da bana karşılık 'gak' diyor. Komşu esnafımız da destek oluyor. Kıyma, tavuk eti, yumurta beyazı ya da bendeki özel yemle besliyoruz diye konuştu.