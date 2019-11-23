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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den Öğretmenler Günü mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, öğretmenler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

23.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:37Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den Öğretmenler Günü mesajı
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, öğretmenler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Tanfer, mesajında öğretmenlerin, toplumların yarınlara güvenle bakabilmeleri ve geleceklerini garanti altına alabilmeleri için varlığına ihtiyaç duyulan en önemli kişiler olduğunu belirterek, "Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşam hazırlayan kimsedir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, yarının dünyasında yer alacak cesur, bilgili, zeki ve çalışkan insanlar yetiştirmek amacıyla üstlendikleri büyük sorumluluk doğrultusunda kendilerine düşen görevleri şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da layıkıyla yerine getireceklerine olan inancımız tamdır. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Bu düşüncelerle, görev ve sorumluluklarının bilinci içinde yurdun dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü içtenlikle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Atatürk'ü ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kent Konseyi, Güncel

Kaynak: İHA

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