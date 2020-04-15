Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den Şehitler Haftası mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

15.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:34
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den Şehitler Haftası mesajı
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, 'Erzurum Kent Konseyi olarak, Aziz Şehitlerimizi Şehitler Haftası'nda bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz.' dedi.

Kent Konseyi Başkanı Tanfer, Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda vatan uğruna can veren tüm şehitleri saygı ve minnetle andığını ifade etti.

Tanfer, tarihin her sayfasının şehitlerin kanlarıyla yazılmış olduğunu vurgulayarak, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimizin yazdığı bu onurlu zaferler, geleceğimizin yegane güvencesidir. Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için tereddüt dahi etmeden canını veren şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin her daim hafızasında ve yüreğindeki yerini koruyacaktır. Kurtuluş mücadelemizden bugüne bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için şehit olmayı göze alan bir millet olarak şehitlerimize olan saygımız da sonsuzdur. Bugün aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabilmemiz; yine şehit ve gazilerimizin fedakarca verdikleri mücadele sonucundadır. Bizler de tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin verdikleri mücadele doğrultusunda daha aydınlık ve refah günlere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Kahraman Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: şehitler haftası, Kent Konseyi, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay’da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Haberler
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Haberler ›› Güncel ››Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den Şehitler Haftası mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: Kastamonu'da sosyal mesafeye uyarak iş makineleri tanıtıldı - Haber 19:10: Bozcaada feribot seferleri haftada bir güne düşürüldü - Haber 19:08: Bozcaada'ya feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü - Haber 19:08: İngiltere'de Covid-19'dan son 24 saatte 761 ölüm - Haber 19:08: Yeşilyurt Belediyesinden sokak hayvanları için beslenme kabı - Haber 18:47: Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi - Haber 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz - Haberler 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor 17:08: Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü - Haberler 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber