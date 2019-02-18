Erzurum Keratinli Şampuan Saç Dökülmesini Durduruyor

Atatürk Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Türkiye
'de ilk kez keratin üretildi. Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve Dr. Murat Özdal tarafından üretilen doğal keratinden saç ve cilt bakım şampuanı geliştirildi. Keratinli şampuanın piyasadakilerden çok daha kaliteli olduğunu belirten Prof.Dr. Başaran, saç dökülmesini durdurduğunu ve hızlı büyüme sağladığını bildirdi.
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve Dr. Murat Özdal tarafından, AR-GE projesinin sonucunda doğal keratinden saç ve cilt bakım şampuanı geliştirildi. Fakülte laboratuvarında yıllar süren çalışma sonunda başarıya ulaşan Kubanoğlu ve Özdal, ürünlerini önce kendileri test etti, sonra Erzurum
'daki kuaförlerle birlikte denedi. Yaptıkları testlerden başarılı sonuçlar alan Kurbanoğlu ve Özdal, keratinli şampuanlarını kamuoyuna tanıttı.
Türkiye'de ilk kez laboratuvar ortamında keratin üretmeyi başardıklarını söyleyen Prof.Dr. Esabi Bayaran Kurbanoğlu, 1990'lı yıllarda başlattıkları çalışmanın olumlu sonucunu almaktan mutlu olduklarını ifade etti. Yurtdışından döviz karşılığı getirilen keratini üretmek için patent projesi başlattıklarını söyleyen Kurbanoğlu, İlk kez laboratuvar ortamında nano keratin elde ettik. Biz bu üretimin ticari bir hale gelmesini istiyoruz. Biz fakültemiz laboratuvarında şimdilik günde 6 grama yakın bir üretim sağlıyoruz. Şimdi bunu sanayi sektöründe nasıl uygulayabiliriz, endüstriyel hale nasıl getirebilirizi düşünmeye başladık. Gerekli araştırmalarımızı yapıyoruz, üniversite yönetimine bunu bir proje halinde sunacağız. Yakın zamanda kilogram seviyesinde nano keratin üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz dedi.
Ürettikleri nano keratinin yurt dışından getirilenlerden daha kaliteli olduğunu vurgulayan Kurbanoğlu, saç ve cilt bakımına olan faydalarını test ettiklerini anlattı. Fakülteye davet ettikleri kuaförlerle birlikte de deneyler yaptıklarını kaydeden Kurbanoğlu, Bizim ürettiğimiz keratin çok kaliteli. Yurt dışından getirilenlerle karşılaştırılıyor bizimkisi daha kaliteli. Bunu Erzurum'da hizmet veren kuaförler de söylüyor. Bizim nana keratinden ürettiğimiz şampuanı kullanan kadın erkek bir daha talep ediyor. Saf keratin, her hangi bir şey yok, doğal, kesinlikle toksik madde içermiyor. Saç dökülmesini durduruyor. Keratinin hızlı şekilde saç sakal uzaması deneyleri yaptık. Kesilen sakalın bir tarafını keratinle diğerini normal yıkadık. Sonuçta keratinle yıkanan tarafın hızla uzadığını gördük. Kuaför
arkadaşlarla deneyler, ağırlık testleri yaptık. Şampuanların emilim değerlerini karşılaştırdık. Biz çok kaliteli bir keratin ürettiğimizden eminiz. Bu üretimi daha da artırarak Türkiye'nin döviz kaybını önlemeyi hedefliyoruz diye konuştu.
YARA ONARIMI İÇİN POMAT YAPILABİLİR
Fakültede ürettikleri keratinle özellikle diyabetik hastaların yaralarının onarımı için pomat üretilebileciğini de kaydeden Kurbanoğlu, şunları söyledi
Bizim ürettiğimiz keratinle yara iyileştirici pomatların elde edilmesini istiyoruz. Keratinli pomatların yara onarımında etkili kullanıldığını biliyoruz. Bizim keratini de eczacılar deneylen yaparak yara onarımında etkili kullanılan bir pomat elde edebilirler. Keratinli pomatlar diyabetik hastalarda kullanılıyor. Bizimkisi belki ondan daha iyi sonuçlar verir. Bu konuda multi disipliner bir çalışma yapmayı planlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi,Türkiye,Erzurum
Kaynak: DHA