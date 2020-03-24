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Erzurum Kız Yurdu öğrencilerinden Türkiye'ye mesaj var

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar korona virüs için dip köşe dezenfekte ediliyor.

24.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:01
Erzurum Kız Yurdu öğrencilerinden Türkiye'ye mesaj var
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar korona virüs için dip köşe dezenfekte ediliyor. İl Müdürlüğünün gözetiminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışma düzenine geçilirken, Yurtlarda kalan öğrenciler de hashtag açarak arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen de evdemisin' diye seslendiler. Öğrencilerin hashtagi büyük beğeni kazandı.

Erzurum Gençli ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, evlerinden açtıkları hashtag ile birbirlerine ve Türkiye 'ye "Ben evdeyim, sende evde misin", Türkiye'ye "BirlikteBaşaracağız" diye seslendi. Erzurum Kız Yurdu öğrencilerinin açtığı 'Türkiye'ye bir mesajımız var. #EvdeKalTuerkiye #BirlikteBaşaracağız' hasthagi büyük beğeni kazandı. Önce arkadaşlarına, sonra bütün Türkiye'yi birlik ve dayanışma içerisinde Sağlık Bakanlığınca ön görülen kurallara uyulması, duyarlı davranılması çağrısı yaptılar.

Yurtlar tepeden tırnağa

Diğer yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. İl Müdürlüğü gözetiminde yurt binaları dip köşe dezenfekte yapılıyor. Müdürlük bünyesinde yaş sınırı üzerinde olan, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tüm kararların titizlikle uygulandığını belirtiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Erzurum, Güncel

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