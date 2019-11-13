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Erzurum kızılay'a kan bağışlamak için şenlik düzenlediler

Kızılay'a kan bağışlamak için şenlik düzenledilerAtatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve öğrencileri Kızılay'a kan bağışı yapmak için eğlence düzenledi.

13.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:00Erzurum kızılay'a kan bağışlamak için şenlik düzenlediler
'a kan bağışlamak için şenlik düzenlediler
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve öğrencileri Kızılay'a kan bağışı yapmak için eğlence düzenledi. Okul bahçesinde eğlenen öğrenciler, kan bağışında bulundu.
Oltu Meslek Yüskekokulu, Kızılay Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne destek olmak için şenlik düzenledi. Okul bahçesindeki etkinliğe öğretim üyelerinin yanısıra öğrenciler katıldı. Öğrenciler bir taraftan kan verirken birtaraftan da okul bahçesinde çeşitli etkinlikler yaptı. Havalı tüfekle atışla keskin nişancılıklarını test eden öğrenciler, yumurta taşıma yarışı yaptı, müzik eşliğinde halay çekerek kan bağışı şenliğinin tadını çıkardı. Günboyu devam eden etkinlikte 65 öğrenci Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Cavit Yeşilyurt, Kan bağışı kampanyasını şölene çevirdik. Oltu'da güzel bir hava var, ortam güzel. Öğrencilerimiz kan bağışı konusunda gayet istekliler. Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu olarak çok miktarda kan bağışında bulunacağız dedi.

Kızılay, Oltu, Güncel

Kaynak: DHA

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